В понедельник утром, 22 апреля, в СМИ прогремела новость: 82-летний ведущий популярного телевизионного шоу "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков завершил свой путь, а его место поспешил занять коллега.

Создание такого колоссально сложного и многопланового проекта как КВН — это не просто работа, это искусство. Его Александр Масляков совершенствовал и дарил зрителям на протяжении многих лет.

Профессиональное мастерство ведения игры, чувство юмора и тонкое понимание оттенков комедии и пародии превратили шоу в культурное явление, которое объединяет людей разных поколений. Александр Масляков стал душой КВН, которую полюбили миллионы россиян.

Ранее пресса разместила информацию том, что руководитель "Клуба веселых и находчивых" окончательно оставляет полномочия ведущего в пользу молодого коллеги — Дмитрия Хрусталева.





Однако сын 82-летнего Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего со своей должности и заявил, что предоставленная отдельными СМИ информация является ошибочной.

Наследник непревзойденного основателя КВН уточнил, что все зависит от того, чего хочет Александр Масляков. Якобы при наличии желания звездный пенсионер останется выполнять обязанности ведущего.

Так или иначе, Александр Масляков успел завоевать расположение и любовь публики. Его персону будут с восторгом вспоминать долгие годы, даже если шоумен оставит проект насовсем.