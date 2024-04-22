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Понедельник 22 апреля

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Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего

Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего
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В понедельник утром, 22 апреля, в СМИ прогремела новость: 82-летний ведущий популярного телевизионного шоу "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков завершил свой путь, а его место поспешил занять коллега.

Создание такого колоссально сложного и многопланового проекта как КВН — это не просто работа, это искусство. Его Александр Масляков совершенствовал и дарил зрителям на протяжении многих лет.

Профессиональное мастерство ведения игры, чувство юмора и тонкое понимание оттенков комедии и пародии превратили шоу в культурное явление, которое объединяет людей разных поколений. Александр Масляков стал душой КВН, которую полюбили миллионы россиян.

Официальный канал КВН. Кадр YouTube / @kvn

Ранее пресса разместила информацию том, что руководитель "Клуба веселых и находчивых" окончательно оставляет полномочия ведущего в пользу молодого коллеги — Дмитрия Хрусталева.

Официальный канал КВН. Кадр YouTube / @kvn

Однако сын 82-летнего Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего со своей должности и заявил, что предоставленная отдельными СМИ информация является ошибочной.

Официальный канал КВН. Кадр YouTube / @kvn

Наследник непревзойденного основателя КВН уточнил, что все зависит от того, чего хочет Александр Масляков. Якобы при наличии желания звездный пенсионер останется выполнять обязанности ведущего.

Так или иначе, Александр Масляков успел завоевать расположение и любовь публики. Его персону будут с восторгом вспоминать долгие годы, даже если шоумен оставит проект насовсем.

ДНИ в Telegram

22 апреля 2024, 15:59
Официальный канал КВН. Кадр YouTube / @kvn
Lenta.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезда КВН подглядывала за Путиным и Масляковым

Президент сидел в первом ряду. Справа от Путина находился Александр Масляков-младший справа - звезда КВН, участница команды "Триод и Диод" Елизавета Кажанова.
В один момент Масляков-младший и Путин увлеченно что-то рассматривали на смартфоне. В этот момент за ними немножко подглядела Кажанова.
Одним из победителей юбилейной игры стали двукратные чемпионы Высшей лиги "Утомленные солнцем" во главе с Михаилом Галустяном.
Вместе с 55-летием КВН праздновался и юбилей "отца" игры Александра Маслякова. 24 ноября ему исполнилось 75 лет.
Президент России выступил с поздравительной речью по окончанию концерта.
Путин отметил особую роль КВН в российском обществе.
Особо глава государства выделил юбиляра Маслякова, много лет верой и правдой служащий юмору.

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