Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3

154 года назад на свет появился идеолог коммунизма Владимир Ильич Ленин. А мы продолжаем проект о монументах в его честь. Смотрите эксклюзивные фото корреспондента "Дни.ру" из российских городов.

Казалось бы, сколько можно махать рукой и ждать свободы пролетариата, а он все стоит на своем, и везде — свой. В разных уголках страны Владимир Ильич Ленин фигура колоритная, сколько бы метров ни занимала, и сколько бы ни миновало лет с победы Великого Октября.

В день рождения народного лидера в 2022 году была опубликована первая часть проекта "И Ленин – такой молодой: Как выглядят памятники вождю в разных уголках России". Годом позднее 22 апреля вышло продолжение с фотографиями еще 18 памятников.

По случаю праздника в 2024 году сохраним добрую традицию. В разных частях нашей необъятной родины Владимир Ильич Ленин на ладони, стоит лишь приглядеться и сделать остановку.

Во Владикавказе лидер большевиков всегда живой, благородно следит за обстановкой на местном арбате — проспекте Мира. Благо, высота позволяет — с постаментом 12 метров. К осетинскому Ленину слетаются птицы, а мимо хотят люди, проезжают трамваи. По соседству с ним фонтан в честь героя национального эпоса — нарта Сослана.

В Южно-Сахалинске лидер коммунизма возвышается над городом. Бронзовая скульптура на постаменте — 9 метров. Рядом вокзал, рынок и кипит жизнь. Стоишь себе, ловишь вождя на ладони, а сбоку уже кришнаиты тебя зазывают. Друзья, не нужна мне ваша "Махабхарата" — у меня "Апрельские тезисы" Ленина!

Заманчиво выглядит памятник Владимиру Ильичу и в южной части острова Сахалин — в Корсакове. Это портовый городок, где раньше хозяйничали японцы. Необычный мемориал из прутьев установлен в парке культуры и отдыха. Шикарный вид и радует глаз!

В Элисте идеолога коммунизма нельзя пропустить из виду. Этот 10-метровый памятник Ленину смотрит на пагоду с молитвенным барабаном — хурдэ. И если вы еще не покрутили его по часовой стрелке, пеняйте на себя.

Нашлось Владимиру Ильичу место и в Нарьян-Маре. Сейчас за поголовье оленей он не в ответе, но возле администрации в 2024 году стоит с комфортом, хоть и с постаментом высотой всего в 5 метров.

А Петропавловск-Камчатский с Лениным вообще на одной волне. Высота памятника — 22 метра, а фигура вождя — 9 метров. В самом центре города Владимир Ильич Ленин собирает вокруг себя припаркованные авто, а сам все посматривает на вулканы — так и хочется ему задать жару, да время еще не пришло.