Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы

Ровно шесть лет назад 21 апреля не стало одной из самых ярких и запоминающихся актрис минувшей эпохи. Нина Дорошина ушла на 84 году жизни, но ее устами по сей день глаголит истина, а ее актерская игра в культовых лентах СССР снова и снова будоражит зрителя.

Сегодня мы вспоминаем лучшие роли советской актрисы, которые задают настроение и подают вектор для саморазвития. В этом плане Нина Дорошина — бесценный педагог.

Надежда Кузякина — "Любовь и голуби"

Эта роль самая известная в карьере Дорошиной. Удивительное дело — она продолжает быть максимально актуальной, откликаясь миллионам женщин на постсоветском пространстве. Фильм "Любовь и голуби" стал классикой советского кинематографа, а образ Надежды Кузякиной — символом женской силы и терпения. Артистка сыграла простую сельскую женщину, чья любовная лодка разбивается о быт, но затем все же склеивается после испытания верности и разочарования.

Обменщица, балерина и актриса на пенсии — "По семейным обстоятельствам"

В двухсерийной киноленте СССР Нина Дорошина исполнила второстепенную роль, зато какую! Она перевоплотилась в бывшую балерину, которая ищет себе мужа под предлогом обмена квартиры и немного вяжет. В комедии Нина Дорошина демонстрирует свою удивительную гибкость как актрисы, подкупая зрителя мощной энергетикой.

Даша — "Первый троллейбус"

В роли пассажирки троллейбуса актриса показала себя мастером жанра мелодрамы. На съемках Нина Дорошина познакомилась со своим первым супругом — Олегом Далем, и это уже многое объясняет.