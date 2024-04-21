Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 21 апреля

09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы

Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы
306

Ровно шесть лет назад 21 апреля не стало одной из самых ярких и запоминающихся актрис минувшей эпохи. Нина Дорошина ушла на 84 году жизни, но ее устами по сей день глаголит истина, а ее актерская игра в культовых лентах СССР снова и снова будоражит зрителя.

Сегодня мы вспоминаем лучшие роли советской актрисы, которые задают настроение и подают вектор для саморазвития. В этом плане Нина Дорошина — бесценный педагог.

Надежда Кузякина — "Любовь и голуби"

Кадр из фильма "Любовь и голуби": YouTube / @MosfilmRuOfficial

Эта роль самая известная в карьере Дорошиной. Удивительное дело — она продолжает быть максимально актуальной, откликаясь миллионам женщин на постсоветском пространстве. Фильм "Любовь и голуби" стал классикой советского кинематографа, а образ Надежды Кузякиной — символом женской силы и терпения. Артистка сыграла простую сельскую женщину, чья любовная лодка разбивается о быт, но затем все же склеивается после испытания верности и разочарования.

Обменщица, балерина и актриса на пенсии — "По семейным обстоятельствам"

Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам": YouTube / @MosfilmRuOfficial

В двухсерийной киноленте СССР Нина Дорошина исполнила второстепенную роль, зато какую! Она перевоплотилась в бывшую балерину, которая ищет себе мужа под предлогом обмена квартиры и немного вяжет. В комедии Нина Дорошина демонстрирует свою удивительную гибкость как актрисы, подкупая зрителя мощной энергетикой.

Даша — "Первый троллейбус"

Кадр из фильма "Первый троллейбус": YouTube / @gorkyfilmstudio

В роли пассажирки троллейбуса актриса показала себя мастером жанра мелодрамы. На съемках Нина Дорошина познакомилась со своим первым супругом — Олегом Далем, и это уже многое объясняет.

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 09:08
Кадр из фильма "Любовь и голуби": YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

Тренер Татьяна Тарасова.
Актер Сергей Гармаш.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, актер Александр Ширвиндт.
Режиссер Владимир Меньшов.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.
Актриса Марина Неелова.
Актриса Лия Ахеджакова.
Актер Александр Михайлов.
Актер Евгений Князев.

По теме

Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь

Почему Дорошина так и не родила детей от Ефремова

Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты

Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты
Спортивный мир на экранах всегда привлекал внимание зрителей своей динамичностью и эмоциональностью. Фильмы и сериалы о спорте дарят зрителям возможность окунуться в атмосферу соревнований, пережить радость побед и горечь поражений вместе с героями. Одним из самых популярных видов спорта на экране является хоккей.

Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача

Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача
Май – один из самых любимых и долгожданных месяцев для многих россиян. И не только потому, что в конце весеннего сезона приходят желанные теплые дни, предвещающие начало лета, но и потому, что наступает дачный сезон и праздничные выходные. По данным ВЦИОМ, более трети россиян (35%) проводят майские каникулы за городом и на дачном участке.

Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля

Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля
21 апреля в народном календаре значится особый праздник, который любили отмечать на Руси. Свое название он получил в связи с особенностями времени года и весенней погоды. Обычай праздновать Родион Ледолом дошел до наших дней, потому что все любят смотреть, как лед на реках трескается и тает.

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом
Книги – лучшие учителя жизни. В них можно узнать о поучительных ситуациях, которыепомогут сделать правильный выбор в реальной жизни. Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку таких книг – мудрых и увлекательных. "Клон 8012", Anne Dar Об авторе платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Anne Dar известно очень мало.

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем
Известная российская телеведущая, певица и супруга Влада Топалова завоевала сердца многих людей. В чем же ее секрет? Каждый ее шаг, каждое движение в кадре — это искусство, которое рождается в моменте и остается в вечности.

Выбор читателей

19/04ПтнПравда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 20/04СбтТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 19/04ПтнТеперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 19/04ПтнЖизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 19/04ПтнСделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 19/04ПтнКристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве