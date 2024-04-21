Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 21 апреля

06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты

Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты
92

Спортивный мир на экранах всегда привлекал внимание зрителей своей динамичностью и эмоциональностью. Фильмы и сериалы о спорте дарят зрителям возможность окунуться в атмосферу соревнований, пережить радость побед и горечь поражений вместе с героями.

Одним из самых популярных видов спорта на экране является хоккей. Тому подтверждение популярный российский сериал "Молодежка", который транслируется на телеканале СТС Love, рассказывает историю молодежной хоккейной команды "Медведи" из небольшого провинциального городка. В центре сюжета — драма, связанная с жизнью и карьерой хоккеистов.

"Легенда №17" — это российский фильм-биография и спортивная драма, основанная на реальных событиях и рассказывающая о жизни советского хоккеиста Валерия Харламова и его восхождении к славе, а также о первом матче Суперсерии СССР — Канада 1972 года.

Кадр YouTube / @Central Partnership

Футбол — еще один любимый вид спорта на экране, который отражает не только физическую сторону спорта, но и эмоциональную составляющую. Сериал "Вне игры" — российская мелодрама и комедия, рассказывающая историю бывшего перспективного игрока футбольной школы ФК "Локомотив", который со временем превратился в равнодушного циника. Встреча с талантливым пятнадцатилетним игроком меняет жизнь обоих героев и открывает молодому футболисту путь в профессиональный спорт.

Фильм "Тренер" — это спортивная драма, снятая режиссером Данилой Козловским. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого футболиста, который после поражения в ответственном матче решает уйти из профессионального спорта и переехать в провинцию. Там он начинает работать тренером в местном футбольном клубе.

Кадр YouTube / @Central Partnership

Баскетбол также занимает почетное место среди популярных видов спорта в кинематографе. Фильм "Движение вверх" представляет собой российскую киноленту в жанре спортивной драмы, которая вдохновлена историческими событиями. Она повествует о знаменательной победе баскетбольной команды СССР над американскими спортсменами в решающей борьбе за золото на двадцатых летних Олимпийских играх, проходивших в Мюнхене.

"Дылды" — российский комедийный сериал, который транслируется на телеканале СТС Love. Главный герой — бывший главный тренер московского волейбольного клуба "Динамо". Из-за своего характера и грубого отношения к женщинам он теряет работу и решает вернуться в свой родной город, чтобы устроиться тренером женской студенческой команды. Со временем ему удается найти общий язык со своими подопечными и превратить их в первоклассных спортсменок.

Кадр YouTube / @ctctv

Таким образом, спортивный мир в сериалах и кино представлен разнообразными и захватывающими историями, живо отображающими атмосферу соревнований и усилий спортсменов. Каждый из упомянутых видов спорта обладает своими уникальными чертами, которые делают его привлекательным для любого зрителя и создают атмосферу настоящего спортивного состязания на экране.

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 06:05
Кадр YouTube / @Central Partnership
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как российские фигуристы покорили Европу

Максим Ковтун - серебряный медалист Чемпионата Европы-2017
Максим Ковтун - серебряный медалист Чемпионата Европы-2017
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - бронзовые медали Чемпионата Европы-2017
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - бронзовые медали Чемпионата Европы-2017
Евгения Тарасова и Владимир Морозов - золотые медали Чемпионата Европы-2017
Евгения Тарасова и Владимир Морозов - золотые медали Чемпионата Европы-2017
Евгения Медведева - золотая медаль Чемпионата Европы-2017
Евгения Медведева - золотая медаль Чемпионата Европы-2017
Анна Погорилая - серебряная медаль Чемпионата Европы-2017
Анна Погорилая - серебряная медаль Чемпионата Европы-2017

По теме

Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян
Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача

Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача
Май – один из самых любимых и долгожданных месяцев для многих россиян. И не только потому, что в конце весеннего сезона приходят желанные теплые дни, предвещающие начало лета, но и потому, что наступает дачный сезон и праздничные выходные. По данным ВЦИОМ, более трети россиян (35%) проводят майские каникулы за городом и на дачном участке.

Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля

Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля
21 апреля в народном календаре значится особый праздник, который любили отмечать на Руси. Свое название он получил в связи с особенностями времени года и весенней погоды. Обычай праздновать Родион Ледолом дошел до наших дней, потому что все любят смотреть, как лед на реках трескается и тает.

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом
Книги – лучшие учителя жизни. В них можно узнать о поучительных ситуациях, которыепомогут сделать правильный выбор в реальной жизни. Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку таких книг – мудрых и увлекательных. "Клон 8012", Anne Dar Об авторе платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Anne Dar известно очень мало.

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем
Известная российская телеведущая, певица и супруга Влада Топалова завоевала сердца многих людей. В чем же ее секрет? Каждый ее шаг, каждое движение в кадре — это искусство, которое рождается в моменте и остается в вечности.

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным
Знаете ли вы советское кино на зубок? Давайте узнаем – вернемся к старым добрым фильмам! Очаровательные артисты-животные к вашим услугам. Эпоха СССР была поистине великой.

Выбор читателей

19/04ПтнПравда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 19/04ПтнТеперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 20/04СбтТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 19/04ПтнЖизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 19/04ПтнСделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 19/04ПтнАктер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье