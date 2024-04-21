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Суббота 20 апреля

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Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля

Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля
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21 апреля в народном календаре значится особый праздник, который любили отмечать на Руси. Свое название он получил в связи с особенностями времени года и весенней погоды.

Обычай праздновать Родион Ледолом дошел до наших дней, потому что все любят смотреть, как лед на реках трескается и тает. А ведь именно в этом и заключается символика названия народного праздника. И хотя в России сейчас погода разная, и в отдельных регионах льдины полностью растаяли, это не повод забывать, что весна пришла и приветствует каждого.

Фото: Ted Raynor / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Приметы 21 апреля 2024 года

  • Если в этот день лед начинает трескаться, то весна будет ранней и теплой.
  • Чистое небо без облаков предвещает благоприятный год для урожая.
  • Пение птиц с утра до вечера, когда на дворе Родион Ледолом, говорит о скором тепле.
  • Если река освободилась ото льда, то можно ожидать скорого разлива.

Фото: Johannes Pfatschbacher / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Традиции празднования — от старины до наших дней

  • Когда наступает Родион Ледолом, люди отправляются к берегам рек, чтобы наблюдать за ледоходом.
  • В некоторых регионах страны 21 апреля проводят массовые мероприятия с народными гуляниями и песнями.
  • Дети запускают по воде кораблики, мысленно отпуская зиму и желая ей счастливого пути.
  • Взрослые же, по старинной традиции, испытывают свою судьбу: бросают в воду монету, и если она не тонет, 2024 год обещает быть удачным.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney и отредактировано "Дни.ру"

В народный праздник Родион Ледолом природа пробуждается от зимнего сна. А люди надеются на благоприятные изменения в своей жизни — как, впрочем, и всегда. Однако это не умаляет значения торжества. Весенний день 21 апреля 2024 года заставляет задуматься о вечном цикле времен года и о том, что рано или поздно все в судьбе изменится.

Отмечая Родион Ледолом, старайтесь ценить, что имеете, и не привязывайтесь к малозначимым вещам, ведь самое главное не купить за деньги. А отправляясь к реке напомните близким, что важно быть в гармонии с природой: беречь ее и защищать.

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 00:09
Фото: Aleksey Fokin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
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