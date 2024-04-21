Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля

21 апреля в народном календаре значится особый праздник, который любили отмечать на Руси. Свое название он получил в связи с особенностями времени года и весенней погоды.



Обычай праздновать Родион Ледолом дошел до наших дней, потому что все любят смотреть, как лед на реках трескается и тает. А ведь именно в этом и заключается символика названия народного праздника. И хотя в России сейчас погода разная, и в отдельных регионах льдины полностью растаяли, это не повод забывать, что весна пришла и приветствует каждого.

Приметы 21 апреля 2024 года

Если в этот день лед начинает трескаться, то весна будет ранней и теплой.

Чистое небо без облаков предвещает благоприятный год для урожая.

Пение птиц с утра до вечера, когда на дворе Родион Ледолом, говорит о скором тепле.

Если река освободилась ото льда, то можно ожидать скорого разлива.

Традиции празднования — от старины до наших дней

Когда наступает Родион Ледолом, люди отправляются к берегам рек, чтобы наблюдать за ледоходом.

В некоторых регионах страны 21 апреля проводят массовые мероприятия с народными гуляниями и песнями.

Дети запускают по воде кораблики, мысленно отпуская зиму и желая ей счастливого пути.

Взрослые же, по старинной традиции, испытывают свою судьбу: бросают в воду монету, и если она не тонет, 2024 год обещает быть удачным.

В народный праздник Родион Ледолом природа пробуждается от зимнего сна. А люди надеются на благоприятные изменения в своей жизни — как, впрочем, и всегда. Однако это не умаляет значения торжества. Весенний день 21 апреля 2024 года заставляет задуматься о вечном цикле времен года и о том, что рано или поздно все в судьбе изменится.

Отмечая Родион Ледолом, старайтесь ценить, что имеете, и не привязывайтесь к малозначимым вещам, ведь самое главное не купить за деньги. А отправляясь к реке напомните близким, что важно быть в гармонии с природой: беречь ее и защищать.