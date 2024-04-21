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Воскресенье 21 апреля

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"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела

"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела
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48-летняя Анастасия Волочкова добилась почти всего, к чему стремилась. Сейчас у нее есть красота, уютное гнездышко, добрые люди рядом. Но за все это пришлось заплатить очень высокую цену...

Что только ни сделаешь ради мечты! Вот и она сделала. Никого не спросив и ни на кого не надеясь, кроме самой себя. В нее не верили, ей обрубали крылья, а она все равно вставала на пуанты. Сквозь боль и слезы, словно легкая птичка, Анастасия Волочкова делала па и это отразилось на ее физическом здоровье.

В автобиографической книге "История русской балерины" знаменитость рассказала, какую цену заплатила за успех. В частности, нелегко ей дался переход от мягких тапочек к жестким пуантам — это испытание, которое началось уже со второго полугодия обучения в балетной академии. Анастасия Волочкова на всю жизнь запомнила, как новички учились пришивать ленточки, размягчать жесткую кожу и даже разбивать пуанты молоточком, чтобы они лучше садились по ноге.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов из социальных сетей @volochkova_art

Процесс адаптации к сложной профессии требует особой выдержки — ноги в ранах и мозолях становятся свидетельством неимоверного упорства и стремления к совершенству. Анастасия Волочкова выкладывалась на максимум и получала от этого специфическое удовольствие, ведь у нее был стимул. Однако не облегчали работу будущей звезде ни подложенная в пуанты вата, ни полиэтиленовый мешочек. Пальцы травмировались — как ни крути.

"При виде проступившей сквозь пуанты крови меня охватывала какая-то необыкновенная гордость и ощущение абсолютной преданности искусству балета", — написала в автобиографии Анастасия Волочкова.

Коллаж "Дни.ру" при использовании материалов из социальных сетей @volochkova_art

История первых рабочих туфель российской звезды, сшитых в мастерских Мариинского театра, которые изнашивались с невероятной скоростью, показывает, насколько велика была ее самоотверженность мечты о большой сцене. Было дело, что Волочкова пыталась продлить им жизнь, заливая эпоксидным клеем.

Волочкова совсем себя извела, но что в итоге? Сегодня о ней всюду говорят россияне, а кто держит язык за зубами, тот просто ей завидует!

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 21:07
Фото: соцсети / @volochkova_art
Книга Анастасии Волочковой "История русской балерины"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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