"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела

48-летняя Анастасия Волочкова добилась почти всего, к чему стремилась. Сейчас у нее есть красота, уютное гнездышко, добрые люди рядом. Но за все это пришлось заплатить очень высокую цену...

Что только ни сделаешь ради мечты! Вот и она сделала. Никого не спросив и ни на кого не надеясь, кроме самой себя. В нее не верили, ей обрубали крылья, а она все равно вставала на пуанты. Сквозь боль и слезы, словно легкая птичка, Анастасия Волочкова делала па и это отразилось на ее физическом здоровье.

В автобиографической книге "История русской балерины" знаменитость рассказала, какую цену заплатила за успех. В частности, нелегко ей дался переход от мягких тапочек к жестким пуантам — это испытание, которое началось уже со второго полугодия обучения в балетной академии. Анастасия Волочкова на всю жизнь запомнила, как новички учились пришивать ленточки, размягчать жесткую кожу и даже разбивать пуанты молоточком, чтобы они лучше садились по ноге.

Процесс адаптации к сложной профессии требует особой выдержки — ноги в ранах и мозолях становятся свидетельством неимоверного упорства и стремления к совершенству. Анастасия Волочкова выкладывалась на максимум и получала от этого специфическое удовольствие, ведь у нее был стимул. Однако не облегчали работу будущей звезде ни подложенная в пуанты вата, ни полиэтиленовый мешочек. Пальцы травмировались — как ни крути.

"При виде проступившей сквозь пуанты крови меня охватывала какая-то необыкновенная гордость и ощущение абсолютной преданности искусству балета", — написала в автобиографии Анастасия Волочкова.

История первых рабочих туфель российской звезды, сшитых в мастерских Мариинского театра, которые изнашивались с невероятной скоростью, показывает, насколько велика была ее самоотверженность мечты о большой сцене. Было дело, что Волочкова пыталась продлить им жизнь, заливая эпоксидным клеем.

Волочкова совсем себя извела, но что в итоге? Сегодня о ней всюду говорят россияне, а кто держит язык за зубами, тот просто ей завидует!