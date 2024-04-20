Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом

Книги – лучшие учителя жизни. В них можно узнать о поучительных ситуациях, которыепомогут сделать правильный выбор в реальной жизни. Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку таких книг – мудрых и увлекательных.



"Клон 8012", Anne Dar

Об авторе платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Anne Dar известно очень мало. Даже на своем личном сайте в разделе персональной информации она ограничилась довольно загадочной формулировкой: "Моя проза — моя самая серьезная игра, моя поэзия — моя самая игривая серьезность". Несмотря на некоторую скрытность, ясно, что автор обожает поучительные истории, в которых мир поделен на "белую" и "черную" стороны, где зло должно быть наказано. На этот раз, источник неприятностей – человеческая изобретательность. В середине XXI века люди вовсю пользуются клонами – своими полными двойниками. Но у этой технологии есть теневая сторона – ни одно из человеческих подобий не испытывает эмоций, а значит – не способно на сострадание. В этой ситуации вопрос стоит ребром: кто кого одолеет? Люди – клонов, или клоны – людей. Ведь на кону – выживание человечества.

"Вавилонская башня", Антония Сьюзен Байетт

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт находится в авангарде современной прозы. В её книгах сплелись черты интеллектуальной прозы, мифологии, классического романа. Автор пишет не отдельные романы, а циклы. Эта книга – третья из "Квартета Фредерики", который автор писала более 25 лет. Глубокая проработка сеттинга позволила охватить период в более чем в четыре века. В центре сюжета Фредерика Поттер – интеллектуалка и несчастная женщина, которая вынуждено сбегает с малолетним сыном от мужа-тирана. Место и время действия – Лондон 1960-х годов накануне значимых культурных перемен, когда социум неизбежно и настойчиво движется к свободе, символами которого стали сексуальная революция, джаз, психоделика. Женщина погружается в эпоху с головой, теперь её окружение – творческая богема, бунтари и отщепенцы, о которых она пишет критические статьи, чтобы заработать на жизнь. А еще героиня пишет роман, который принесёт ей недобрую славу нарушительницы общественной морали. Удастся ли ей справиться со всеми сложностями женщины, почувствовавшей вкус свободы?

"Тоннель", Яна Вагнер

Писательский путь Яны Вагнер начался в детстве, уже тогда все в ее жизни способствовало увлечению литературой. Она родилась в семье, где говорили не только на русском, но и на чешском, училась в университете мастерству перевода с чешского и английского, много путешествовала, работала журналисткой. Начав писать нон-фикшн, молодая писательница сразу была замечена профессиональным сообществом. Она получила несколько литературных премий. Эта аудиокнига – отличный способ познакомиться с особенностями стиля автора. В ней эффектно смешаны жанры детектива и романа-катастрофы. Несколько сотен человек наглухо заперты под Москвой-рекой. Никто из них не знает, что произошло, и как долго продлится это едва выносимое заточение. В этой экстремальной ситуации проявляются подлинные человеческие намерения, рвутся наружу давно сдерживаемые страхи, но несмотря на ужас ситуации – теплится надежда на спасение. На что способны люди, испытывая шок, страх и безнадежность?

"Бабушка, которая хотела стать деревом", Маша Трауб

Маша Трауб начала писать рано. В юности она считалась молодым дарованием и даже посещала курсы писателей в Литературном институте, но по настоянию родителей выбрала профессию журналиста. Окончив МГИМО, она работала в газетах и журналах, пока не поняла, что ремесло писателя ей намного ближе. Так в её жизни появились книги, которые поначалу не приносили ни денег, ни особой известности. Но время шло, о молодой писательнице начали говорить в профессиональной среде, у неё появились постоянные читатели. В этой книге автор пишет о семье, основываясь на своём личном опыте. Каждая новелла посвящена какому-либо важному аспекту отношений между теми, кто считает себя семьей. В этих историях соединилось комическое и трагическое. Иногда странное – например, одна из героинь мечтает стать деревом. Знать и принимать это – важный опыт, который и делает людей по-настоящему близкими. Автор подчеркивает, что любые совпадения в этой книге неслучайны.

"Заставить замолчать. Тайна элитной школы, которую скрывали 30 лет", Лэйси Кроуфорд

Американка Лэйси Кроуфорд сразу после первых публикаций получила положительные отзывы критиков. В New York Times Book Review ее называли беспрецедентным открытием, а журнал People назвал ее одним из самых перспективных молодых авторов. Не удивительно, ведь писательница не придумывает ситуации, она рассказывает о своем опыте учебы в привилегированной школе. Насилие, буллинг, унижения – всё это этическая основа сексуальных преступлений, о которых решилась рассказать Лэйси Кроуфорд. Она убеждена, что самое страшное – это вовсе не действия преступников, а игнорирование и отказ признать вину после признания жертвы. Эта позиция делает текст пронзительно честным – в нем речь идёт о ситуации, которая типична для многих закрытых учебных заведений, считающихся элитными. Автор задается вопросом, чего на самом деле стоит статус выпускника с престижным дипломом, и призывает к открытой дискуссии на этот счет.