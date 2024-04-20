Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Суббота 20 апреля

21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей 00:17Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке 22:22"Не вздумайте мне хамить!": жена 78-летнего Петросяна пригрозила народу 22:02Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы 20:56Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды 19:25Собянин внес изменения в состав правительства Москвы 18:53"Муж не дает расслабиться": снявшая лишнее Канделаки выставила фото 16:38Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь 13:41Только 1 человек из 10 помнит классику советского кино: сможете ли вы пройти сложный тест? 13:08Муцениеце однозначно отреагировала на слухи об интрижке с женатым Кологривым 11:17Налаживающая личную жизнь Бузова заговорила о непристойных предложениях на сайтах знакомств 10:07Харламов неожиданно воссоединился с Ковальчук после разрыва отношений 09:55Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры? 09:03Продюсер Дворцов объяснил причину массового бойкота Пугачевой в ее юбилей 06:28Бывшая помощница Меган Маркл рассказала об издевательствах герцогини над персоналом 03:09Руни Мара отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни актрисы 00:53"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом

Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом
209

Книги – лучшие учителя жизни. В них можно узнать о поучительных ситуациях, которыепомогут сделать правильный выбор в реальной жизни. Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку таких книг – мудрых и увлекательных.

"Клон 8012", Anne Dar

Фото: пресс-служба Литрес

Об авторе платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Anne Dar известно очень мало. Даже на своем личном сайте в разделе персональной информации она ограничилась довольно загадочной формулировкой: "Моя проза — моя самая серьезная игра, моя поэзия — моя самая игривая серьезность". Несмотря на некоторую скрытность, ясно, что автор обожает поучительные истории, в которых мир поделен на "белую" и "черную" стороны, где зло должно быть наказано. На этот раз, источник неприятностей – человеческая изобретательность. В середине XXI века люди вовсю пользуются клонами – своими полными двойниками. Но у этой технологии есть теневая сторона – ни одно из человеческих подобий не испытывает эмоций, а значит – не способно на сострадание. В этой ситуации вопрос стоит ребром: кто кого одолеет? Люди – клонов, или клоны – людей. Ведь на кону – выживание человечества.

"Вавилонская башня", Антония Сьюзен Байетт

Фото: пресс-служба Литрес

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт находится в авангарде современной прозы. В её книгах сплелись черты интеллектуальной прозы, мифологии, классического романа. Автор пишет не отдельные романы, а циклы. Эта книга – третья из "Квартета Фредерики", который автор писала более 25 лет. Глубокая проработка сеттинга позволила охватить период в более чем в четыре века. В центре сюжета Фредерика Поттер – интеллектуалка и несчастная женщина, которая вынуждено сбегает с малолетним сыном от мужа-тирана. Место и время действия – Лондон 1960-х годов накануне значимых культурных перемен, когда социум неизбежно и настойчиво движется к свободе, символами которого стали сексуальная революция, джаз, психоделика. Женщина погружается в эпоху с головой, теперь её окружение – творческая богема, бунтари и отщепенцы, о которых она пишет критические статьи, чтобы заработать на жизнь. А еще героиня пишет роман, который принесёт ей недобрую славу нарушительницы общественной морали. Удастся ли ей справиться со всеми сложностями женщины, почувствовавшей вкус свободы?

"Тоннель", Яна Вагнер

Фото: пресс-служба Литрес

Писательский путь Яны Вагнер начался в детстве, уже тогда все в ее жизни способствовало увлечению литературой. Она родилась в семье, где говорили не только на русском, но и на чешском, училась в университете мастерству перевода с чешского и английского, много путешествовала, работала журналисткой. Начав писать нон-фикшн, молодая писательница сразу была замечена профессиональным сообществом. Она получила несколько литературных премий. Эта аудиокнига – отличный способ познакомиться с особенностями стиля автора. В ней эффектно смешаны жанры детектива и романа-катастрофы. Несколько сотен человек наглухо заперты под Москвой-рекой. Никто из них не знает, что произошло, и как долго продлится это едва выносимое заточение. В этой экстремальной ситуации проявляются подлинные человеческие намерения, рвутся наружу давно сдерживаемые страхи, но несмотря на ужас ситуации – теплится надежда на спасение. На что способны люди, испытывая шок, страх и безнадежность?

"Бабушка, которая хотела стать деревом", Маша Трауб

Фото: пресс-служба Литрес

Маша Трауб начала писать рано. В юности она считалась молодым дарованием и даже посещала курсы писателей в Литературном институте, но по настоянию родителей выбрала профессию журналиста. Окончив МГИМО, она работала в газетах и журналах, пока не поняла, что ремесло писателя ей намного ближе. Так в её жизни появились книги, которые поначалу не приносили ни денег, ни особой известности. Но время шло, о молодой писательнице начали говорить в профессиональной среде, у неё появились постоянные читатели. В этой книге автор пишет о семье, основываясь на своём личном опыте. Каждая новелла посвящена какому-либо важному аспекту отношений между теми, кто считает себя семьей. В этих историях соединилось комическое и трагическое. Иногда странное – например, одна из героинь мечтает стать деревом. Знать и принимать это – важный опыт, который и делает людей по-настоящему близкими. Автор подчеркивает, что любые совпадения в этой книге неслучайны.

"Заставить замолчать. Тайна элитной школы, которую скрывали 30 лет", Лэйси Кроуфорд

Фото: пресс-служба Литрес

Американка Лэйси Кроуфорд сразу после первых публикаций получила положительные отзывы критиков. В New York Times Book Review ее называли беспрецедентным открытием, а журнал People назвал ее одним из самых перспективных молодых авторов. Не удивительно, ведь писательница не придумывает ситуации, она рассказывает о своем опыте учебы в привилегированной школе. Насилие, буллинг, унижения – всё это этическая основа сексуальных преступлений, о которых решилась рассказать Лэйси Кроуфорд. Она убеждена, что самое страшное – это вовсе не действия преступников, а игнорирование и отказ признать вину после признания жертвы. Эта позиция делает текст пронзительно честным – в нем речь идёт о ситуации, которая типична для многих закрытых учебных заведений, считающихся элитными. Автор задается вопросом, чего на самом деле стоит статус выпускника с престижным дипломом, и призывает к открытой дискуссии на этот счет.

ДНИ в Telegram

20 апреля 2024, 21:05
Фото: Judith Thomandl / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе

Изображение: Литрес
Изображение: Литрес
Изображение: Литрес
Изображение: Литрес
Изображение: Литрес

По теме

5 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени

5 детективов для любителей запутанных и мистических историй

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем

Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем
Известная российская телеведущая, певица и супруга Влада Топалова завоевала сердца многих людей. В чем же ее секрет? Каждый ее шаг, каждое движение в кадре — это искусство, которое рождается в моменте и остается в вечности.

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным
Знаете ли вы советское кино на зубок? Давайте узнаем – вернемся к старым добрым фильмам! Очаровательные артисты-животные к вашим услугам. Эпоха СССР была поистине великой.

Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой

Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой
Популярное реалити-шоу "Дом-2" уже много лет радует зрителей своими эксцентричными персонажами и запутанными интригами. Рейтинговым проект стал благодаря "высшему разуму" телеведущих. Среди лидеров "на бревне" проекта о строительстве любви в разное время отличились Ксения Бородина, Ксения Собчак и Ольга Бузова.

Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет

Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет
В истории отечественного спорта есть имена, которые гремят на весь мир так, что их невозможно не услышать. Елена Вяльбе – непревзойденная и уникальная в своем роде лыжница, которая знаменита на весь мир. 20 апреля 2024 года легендарной спортсменке исполнилось 56 лет.

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон
Принц Уильям проявил свою заботу о супруге, герцогине Кейт Миддлтон, во время ее борьбы с раком. Наследник престола вернулся к исполнению королевских обязанностей после того, как Кейт сделала шокирующее видеообращение. Сегодня принц посетил благотворительную организацию Surplus to Supper в Санбери-он-Темз, где помогал волонтерам разгружать продукты и готовить обед для нуждающихся.

Выбор читателей

19/04ПтнПравда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 19/04ПтнТеперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 19/04ПтнЖизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 19/04ПтнСделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 19/04ПтнЛеонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 19/04ПтнПоказавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники