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Вторник 2 апреля

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Оксана Самойлова сообщила о срочной госпитализации дочери

Оксана Самойлова сообщила о срочной госпитализации дочери
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Дочь Оксаны Самойловой была госпитализирована из-за обострения сезонной астмы. В настоящее время мама с девочкой находятся в частной клинике Москвы.

Самойлова сообщила поклонникам, что сегодня с Леей едет в больницу на скорой помощи. Дело в том, что весна вызывает у девушки приступы астмы, и Лее нужно проводить это время на море, но по разным причинам ее семья не может этого делать. По этой причине дочери иногда приходится проходить через такие ситуации.

Супруга Джигана также поделилась деталями лечения дочери и показала фотографию из больничной палаты. "Сейчас нам начнут делать капельницы, сейчас мы на кислороде. Мы даже в одинаковых костюмчиках. Все будет хорошо, Лея, не грусти. Я тебя люблю", – нежно обратилась Оксана к дочери.

Напомним, что Оксана Самойлова воспитывает четверых детей с рэпером Джиганом, и их отношения часто обсуждаются в соцсетях. После появления сына Давида артист ушел в загул и прошел лечение в реабилитационном центре, что стало серьезным испытанием для семьи. Оксана думала о разводе, но в конечном итоге простила своего мужа.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Самойлова приняла участие в шоу Иды Галич "Есть вопросики". Она отвечала на вопросы людей о себе и своей семье. И, конечно, люди спрашивали об их отношениях с Джиганом.

В какой-то момент шоу блогер разоткровенничалась о своем муже и рассказала шокирующий факт о нем. Оксана призналась, что Джиган в жизни ведет себя совсем иначе, не так, как на публике. Оказывается, он скрывает свою истинную натуру от поклонников и может снять маску только в семейном кругу.

ДНИ в Telegram

2 апреля 2024, 18:37
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

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