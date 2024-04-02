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Вторник 2 апреля

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В 74 года: Надежда Бабкина теперь с небожителями

В 74 года: Надежда Бабкина теперь с небожителями
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Ее имя будет жить вечно в сердцах тех, кто ценит красоту подлинного искусства. Надежда Бабкина прошла поистине впечатляющий путь – от простой деревенской девочки до царицы русской фольклорной музыки.

Российский народ всегда с обожанием воспринимал народную артистку РСФСР. И хотя говорили о ней всякое, звезда шагала с высоко поднятой головой, продолжая нести в массы несравненное мастерство духа и силу вековых традиций. Надежда Бабкина стала эпохальной личностью в истории советской и российской культуры.

Надежда Георгиевна взяла на себя сложнейшую миссию хранительницы национального наследия, которую не оставляла ни на минуту. А ее выступления на сцене смягчали даже самых черствых "сухарей" в зрительном зале, ведь каждая песня Надежды Бабкиной с первой ноты передает тепло благословенной родины — с зеленым ковром луговых трав и дуновением легкого южного ветра.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Четыре года назад царица народной песни Надежда Бабкина выпустила книгу воспоминаний "Модная народная", которая стала очередной вехой на проторенной дорожке ее творческого путешествия. Первое время она не пользовалась сенсационным спросом, зато сейчас, в 74 года, Надежда Бабкина могла бы гордиться результатами.

В минувший понедельник 74-летняя певица опубликовала снимок из книжного магазина российской столицы, где детище ее лежит вместе с трудами великих людей прошлого.

"Это очень приятное для меня соседство! Большая честь – оказаться на одной книжной полке с такими небожителями и гениями, как Шаляпин, Свиридов, Бабаджанян", — уточнила народная артистка РСФСР.

Поклонники ликуют, наблюдая за творческим развитием кумира, и наслаждаются бестселлером. Оно и понятно, ведь сегодня Надежда Бабкина — это живая легенда, которая пожинает плоды неутомимого старания.

2 апреля 2024, 11:57
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

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