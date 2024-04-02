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Вторник 2 апреля

10:13"Не терпится": 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании 06:20Три ироничные загадки о звездах шоу-бизнеса: проверьте свою эрудицию 03:04Потерял волосы и всех рассмешил: три ярких конфуза Иосифа Пригожина 00:03Международный день детской книги: традиции 2 апреля в разных странах мира 21:51AVATR 11: Машина третьего тысячелетия. 19:21Кейт Миддлтон разочаровала публику отсутствием на праздновании Пасхи в Виндзоре 17:39Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной 17:16В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы 16:16"У меня счастливое время": родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине 15:55Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации 12:51"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой 11:07"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян 10:12Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице 06:11Она такая одна: 10 откровений американской звезды Синди Кроуфорд 03:1541 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость 00:07Как отсрочить старость. 5 идей профессора Алексаняна 21:20Психология счастливых людей: что делают счастливые люди по-другому 18:13Гинеколог Калиматова назвала ключевые аспекты в подготовке к беременности 15:03Подмешала яд и понесла наказание: "кормилице" СССР Лайме Вайкуле 70 лет 12:12Запахло весной! Звезды шоу-бизнеса против роз: кто из них краше? 10:03Эхо шестидесятых: советский фильм "Доживем до понедельника" вместо тысячи премьер 06:45Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости 03:04Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов 00:03Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов 21:13Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас! 15:3855-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии 13:14Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога 10:19Ирине Старшенбаум – 32: как актрисе удалось преодолеть трудности на пути к признанию зрителя 06:04"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара 03:20Звезды Голливуда, которые считают себя некрасивыми 00:4913 лет назад умерла Людмила Гурченко: вспоминаем яркие моменты из жизни иконы русской культуры 23:42София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой 18:24Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото 13:32У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста 12:14Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка 11:08Елену Степаненко втягивают в судебные тяжбы из-за унаследованных квартир в Сочи 10:23В новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным* 09:08Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком 08:02Решетова с ампутированной рукой пришла на Первый канал 06:14Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала "Эмили в Париже" 03:28СМИ: Подробности диагноза Кейт Миддлтон не будут публиковаться из-за медицинской тайны 00:16Владимиру Преснякову исполнилось 56 лет: вспоминаем малоизвестные факты об артисте 23:54Взлохмаченную Гузееву заметили с парнем: пристроился сзади 21:01Заверните обе: молодая жена Цекало предъявила своих малышек в розовом 17:33Дочь Заворотнюк предчувствует скорый конец 14:23Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия 13:15Муцениеце на презентации кинопроектов рассказала о планах уехать из России летом 11:23Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос 10:01Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева 08:51Живущая в ОАЭ Виктория Боня грезит покупкой домов, вилл и самолетов
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"Не терпится": 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании

"Не терпится": 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании
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Супруга легендарного артиста Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Звездная леди не останавливается на достигнутом этой весной. Интересно, что думает на этот счет Валерий Меладзе.

В свете "охоты на ведьм", которая разразилась в российском шоу-бизнесе в 2022 году, голосистый певец и его суженая поставили на паузу свою активность в медийном пространстве. Светские вечера, музыкальные премии и прочие праздники стали проходить без них: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сделали рекордные "семь шагов назад".

Тем временем расходился с женой Верой Брежневой брат артиста, композитор Константин Меладзе. Развод подстегнул особое любопытство сплетников, которые предположили, что не только гарна девица оказалась за бортом семейной жизни. Назрел вопрос, не простился ли и Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой?

Фото: соцсети / @albinadzhanabaeva

Что происходит в жизни звездной четы доподлинно неизвестно, но экс-солистка "ВИА Гры" карьеру останавливать не планирует. На официальной страничке Джанабаева возобновила активность и сообщила фанатам, что уже 5 апреля выходит ее музыкальная новинка. Причастен ли к премьере муж Валерий Меладзе, певица не уточнила.

В профиле вокалистка показала свои кадры в качестве анонса. На одном из видео 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании, прикрывая стройную фигуру массивным пальто.

Фото: соцсети / @albinadzhanabaeva

"Как же не терпится услышать песню целиком", "Это будет лучшее начало апреля", "Альбина, вы – хороша! С косметикой и без!" — написали Джанабаевой подписчики. Однако Валерий Меладзе почему-то от комментария воздержался.

2 апреля 2024, 10:13
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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