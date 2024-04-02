"Не терпится": 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании

Супруга легендарного артиста Альбина Джанабаева поделилась радостной новостью. Звездная леди не останавливается на достигнутом этой весной. Интересно, что думает на этот счет Валерий Меладзе.

В свете "охоты на ведьм", которая разразилась в российском шоу-бизнесе в 2022 году, голосистый певец и его суженая поставили на паузу свою активность в медийном пространстве. Светские вечера, музыкальные премии и прочие праздники стали проходить без них: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сделали рекордные "семь шагов назад".

Тем временем расходился с женой Верой Брежневой брат артиста, композитор Константин Меладзе. Развод подстегнул особое любопытство сплетников, которые предположили, что не только гарна девица оказалась за бортом семейной жизни. Назрел вопрос, не простился ли и Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой?

Что происходит в жизни звездной четы доподлинно неизвестно, но экс-солистка "ВИА Гры" карьеру останавливать не планирует. На официальной страничке Джанабаева возобновила активность и сообщила фанатам, что уже 5 апреля выходит ее музыкальная новинка. Причастен ли к премьере муж Валерий Меладзе, певица не уточнила.

В профиле вокалистка показала свои кадры в качестве анонса. На одном из видео 44-летняя жена Меладзе спрятала животик в ожидании, прикрывая стройную фигуру массивным пальто.





"Как же не терпится услышать песню целиком", "Это будет лучшее начало апреля", "Альбина, вы – хороша! С косметикой и без!" — написали Джанабаевой подписчики. Однако Валерий Меладзе почему-то от комментария воздержался.