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Четверг 18 апреля

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Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни

Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни
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Стало известно о теплых отношениях знаменитого кинорежиссера с известной журналисткой. Нежности 78-летнего артиста с молодой женщиной обнародовали на всю страну.

Нередко его слова звучат как вызов. Он любит учить морали и нравственности, жестко критикуя идеи и смыслы, которые не вписываются в его картину мира. Известный режиссер не боится высказывать свое мнение, которое порой не совпадает с общественным. Никита Михалков твердит публике о том, как важно быть честными и справедливыми, хотя и сам, мягко говоря, не без греха.

С 19 по 26 апреля в Москве проходит 26 международный фестиваль кино — громкое мероприятие с торжественными кинопоказами при участии мировых звезд. Его главной персоной и почетным лидером является Никита Михалков, имеющий статус президента.

В преддверии демонстрации значимых киноработ с 78-летним режиссером встретилась журналистка Елена Мильчановска. По словам молодой женщины, она прошептала вопрос Никите Михалкову, глядя в глаза, а он поприветствовал ее "по традиции": крепко сжав в своих объятиях – теплых и нежных. Об этом сообщается в отечественном СМИ.

Остается надеяться, что столь нескромное поведение на публике не повлияет на крепкий брак Михалкова с его супругой Татьяной. По крайней мере, в постыдном поведении режиссер замечен не был.

Фото: соцсети / @anikiti4na

Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни, что бы это ни значило. Он заявил, что прошлого не вернуть никогда, а сейчас мы якобы "участвуем в рождении новой страны".

ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 22:19
Кадр YouTube / @Mixalkov78
PROZVEZD• Требует проверки

Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд невзлюбил режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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