Стало известно о теплых отношениях знаменитого кинорежиссера с известной журналисткой. Нежности 78-летнего артиста с молодой женщиной обнародовали на всю страну.

Нередко его слова звучат как вызов. Он любит учить морали и нравственности, жестко критикуя идеи и смыслы, которые не вписываются в его картину мира. Известный режиссер не боится высказывать свое мнение, которое порой не совпадает с общественным. Никита Михалков твердит публике о том, как важно быть честными и справедливыми, хотя и сам, мягко говоря, не без греха.

С 19 по 26 апреля в Москве проходит 26 международный фестиваль кино — громкое мероприятие с торжественными кинопоказами при участии мировых звезд. Его главной персоной и почетным лидером является Никита Михалков, имеющий статус президента.

В преддверии демонстрации значимых киноработ с 78-летним режиссером встретилась журналистка Елена Мильчановска. По словам молодой женщины, она прошептала вопрос Никите Михалкову, глядя в глаза, а он поприветствовал ее "по традиции": крепко сжав в своих объятиях – теплых и нежных. Об этом сообщается в отечественном СМИ.

Остается надеяться, что столь нескромное поведение на публике не повлияет на крепкий брак Михалкова с его супругой Татьяной. По крайней мере, в постыдном поведении режиссер замечен не был.

Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни, что бы это ни значило. Он заявил, что прошлого не вернуть никогда, а сейчас мы якобы "участвуем в рождении новой страны".

