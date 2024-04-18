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Четверг 18 апреля

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Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном

Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном
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Наследник Никаса Сафронова предлагал Ольге Бузовой свой биоматериал, который хранил как зеницу ока. Похоже, сейчас в звездной семье перемен не предвидится...

Этой весной знаменитый живописец Никас Сафронов отметил свой день рождения. Кадры, приуроченные к торжеству, разошлись по соцсетям и даже были отмечены в блоге Марии Голубкиной. Актриса засветила огромный торт со свечами, которые задувал знаменитый именинник.

От внимания противоположного пола художник не отказывается. Правда, на брак, как Евгения Петросяна на старости лет, его не потянуло. Никас Сафронов признался, что пока у него в планах нет ни свадьбы, ни женщины для семейных уз. Хотя все может измениться, а главное, что есть сыновья.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Однако наследники неблизко, поэтому звездный эстет поддерживает с ними дистанционное общение. "Мои сыновья, которые живут далеко, были на видеосвязи", — рассказал о минувшем торжестве художник.

Фото: Telegram / @lukaSafronov

В частности, Никас Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном — Лукой Затравкиным. Похудел ли 33-летний парень с тех пор, как его вес увеличился до трех центнеров, доподлинно неизвестно, однако внуками звездного папу он до сих пор не порадовал.

Фото: Telegram / @lukaSafronov

А ведь ранее Лука Затравкин делал ход конем — заморозил свой биоматериал. Он даже предложил им воспользоваться очаровательной Ольге Бузовой, которая себя называет самой популярной девушкой в России.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Видимо, на щедрый поступок сына Никаса Сафронова артистка не откликнулась. Сейчас Ольге Бузовой 38 лет, детей у нее нет, а желание стать мамой выше Махачкалы. После расставания с Давидом Манукяном знаменитость так и не обзавелась новым женихом.

А ведь рыцарем Ольги Бузовой на белом коне вполне мог бы стать Лука Затравкин, который подумывал о том, что им "надо пообщаться". Кажется, за дело пора браться Ларисе Гузевой — приглашать молодых на свою программу "Давай поженимся!", а Никаса Сафронова в группу поддержки.

ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 20:13
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
PROZVEZD✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые красивые сыновья российских знаменитостей

Майк Заворотнюк. Фото: instagram.com/mike_zavorotnyuk
Максим Хворостовский. Фото: instagram.com/maxim_hvorostovsky
Лукас Портман. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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