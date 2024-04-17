Сердечный приступ: знаменитого актера и режиссера проводили в последний путь

В каждом мгновении жизни заложен неисчерпаемый потенциал. Мы приходим в этот мир как неписанные книги, каждая страница которых наполнена возможностями, мечтами и надеждами.



Самое важное в этом путешествии, которое мы называем жизнью — реализовать свое истинное предназначение. Это может быть что угодно – от создания шедевра до помощи ближнему, от великих открытий до бережной заботе о планете. Знаменитый на весь мир актер и режиссер Дваракиш, который ушел на 82 году жизни, несомненно выполнил свою уникальную миссию.

Сообщается, что артиста не стало в Индии 16 числа в результате сердечного приступа. А 17 апреля его проводили в последний путь — кремировали, процесс показали в прямом эфире канала TV9 Kannada. Присутствующие сложили руки в молитве, желая ушедшему счастливого перерождения.

Индийский актер Дваракиш делал первые шаги в профессии как бизнесмен, но любовь к кино не отпускала его. Он прославился талантом комика, а в киноиндустрию как режиссер вошел в 1960-е годы, сняв блокбастеры, побившие рекорд кассовых сборов. Он также связан со знаменитым кинорежиссером Хунсуром Кришнамурти. Дваракиш сыграл в более ста кинокартинах и даже делил экранное пространство с такими легендарными актерами, как Раджкумар и Вишнувардхан.

Дваракиш также получил почетную докторскую степень и был удостоен награды Торговой палаты кинематографистов индийского штата Карнатака за вклад в киноиндустрию каннада, когда ему исполнилось 80 лет.

Главное – это путь, ведущий к осознанию того, кто мы есть на самом деле и что мы можем дать миру. И ушедшая звезда кинематографа прошла его достойно. Светлая память!

