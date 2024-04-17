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Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь?

Гордость и гордыня: как распознать их влияние на нашу жизнь?
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Гордыню называют “незаметной опасностью”. У нее множество обликов и проявлений, и не всегда за ними можно разглядеть будущие проблемы. В чем отличие гордыни от гордости, и как она влияет на нашу судьбу? Разбираем с нашим экспертом – психологом, философом и исследователем Сергеем Николаевичем Лазаревым.

Гордость, гордыня и единство

Понятия гордыни и гордости многие путают, но между ними имеется существенная разница. В чем она заключается?

К примеру, гордость можно определить как радость человека от того, что он сумел добиться чего-то важного. Гордыня также может проявляться как радость, но вызывается она чувством превосходства от того, что чего-то у человека имеется больше, чем у других. Внешне эта радость может выглядеть одинаково, однако чувства внутри будут абсолютно разными.

Гордыня отличается от гордости тем, что она разрушает единство: я “здесь”, а все остальные – “там”. Разрыв внутреннего единства мешает развитию человека – достаточно вспомнить один из основных законов развития, закон единства и борьбы противоположностей. Если между противоборствующими сторонами есть внутреннее единство, они придут в взаимному согласию, если нет – будут стремиться “уничтожить” друг друга.

Гордыня и ее облики

Как определить, есть у вас гордыня или нет? Достаточно посмотреть, как вы реагируете на проблему, каков первый возникающий импульс. Если вы чувствуете, что появляется желание подавить другого, раздражение или злость, то гордыня, несомненно, присутствует.

Внешне проявления гордыни могут выглядеть по-разному. У кого-то она рядится в одежды правоты и справедливости, у кого-то – в добро, которое борется со злом. Другие начинают ощущать ущербность окружающего мира или близких людей. Распространенное мнение, что главный признак гордыни – это чувство превосходства. Однако, чувство собственной ничтожности, самоуничижение – это также гордыня, просто другая ее сторона. Поэтому отказ от всех своих желаний, подавление себя – отнюдь не способ преодоления гордыни.

Опасна ли гордыня? Безусловно, и тем более опасна, что растет она незаметно. К большим проблемам она приводит на последних этапах, а в начале человек лишь испытывает удовольствие от роста собственной значимости.

Фото: Сергей Лазарев

Гордыня в нашей жизни

Действительно ли гордыня влияет на нашу жизнь? Да, и очень заметно. Как это проявляется:

  • сложности в общении

Горделивому человеку всегда трудно общаться с окружающими. Ему сложно чувствовать единство и внутреннее равенство с другими, а, значит, он будет давить либо других, либо себя.

Любое общение – это потенциальный конфликт интересов, который требует умения уступать и чем-то жертвовать. Если человек с повышенной гордыней чувствует себя правым и не желает идти на уступки, то во время конфликта он будет вести себя агрессивно. Как правило, из-за этого у него не складываются отношения с другими людьми. Если же род его деятельности предполагает постоянное общение, с работой также возникают проблемы.

  • опасная правота

Человек с повышенной гордыней всегда уверен в своей правоте. Что же в этом плохого? Когда мы признаем, что в какой-то ситуации были неправы, это означает, что нам необходимо меняться. Если же развиваться человек не готов, то его попытки изменить себя становятся саморазрушением.

Поэтому, чем выше гордыня, тем больше стремление доминировать и любой ценой отстаивать свою правоту. Если я прав, зачем мне меняться?

  • все и сразу

Горделивый человек рассчитывает получить все и сразу, а это зачастую влечет за собой перегрузки и потерю энергии. Поэтому поставленных целей такой человек не достигнет. Своего добивается тот, кто умеет сдерживать свои желания, действовать поэтапно, дробить крупную задачу на части.

  • поиск виноватых

Желание найти виноватых в своих неудачах – еще один признак горделивого человека. Почему же он не способен признать автором ситуации себя, а склонен обвинять других? Дело в том, что у такого человека статичное восприятие мира, и меняться он не готов.

Развитие можно определить как совокупность двух противоположных процессов — созидания и разрушения. Но возможность соединить противоположности у такого человека минимальна. Чем выше гордыня, тем меньше возможностей для изменения и развития. Поэтому для горделивого человека любая стрессовая ситуация будет весьма болезненна, и он будет реагировать на нее агрессивно.

  • уход от боли

Подчинить себе все вокруг, чтобы окружающий мир следовал его желаниям и не причинял боли – мечта горделивого человека. Желание доминировать и подчинять себе окружающих – это, по сути дела, и есть желание уйти от боли. Но боль необходима нам для развития!

Чем выше у человека гордыня, тем яростнее он будет защищаться и стремиться подавить своих оппонентов вместо того, чтобы меняться и развиваться самому. Даже поиск виноватых – всего-навсего желание защититься. Если виноват кто-то другой, тогда горделивый человек чувствует себя комфортно.

  • крайности во всем

Человек с повышенной гордыней живет крайностями: он либо всегда прав, либо всегда виноват. Если усилием воли он перестает обвинять других, то будет безжалостен к себе самому. Невозможность простить себя, самоедство – это следствие гордыни, неумения и нежелания человека меняться.

  • невозможность изменений

Если человек признает, что он не совсем прав, – значит, он готов поменять свою точку зрения. А гордому человеку порой легче умереть, чем измениться. Если человек не в состоянии меняться, любые перемены чрезвычайно болезненны для него, и ему легче действовать привычным для него образом, постоянно отстаивая свою правоту.

Повышенная гордыня приводит к тому, что жизнь и судьба человека меняются в худшую сторону. Однако, гордыня – это не зло, а показатель недостатка любви, нежелание меняться и развиваться. Если человек осознал свою проблему и готов предпринять реальные действия по ее решению, он уже сделал важный шаг.

Этапы преодоления гордыни

Преодоление гордыни можно разделить на три этапа:

  • Первый этап – это изменение поведения, образа жизни и привычек.

  • Второй этап – это изменение характера, чувств, восприятия мира.

  • Третий этап преодоления гордыни – это глубинные изменения, трансформация личности человека.

На этом пути есть свои сложности. Чем рискует человек, желающий преодолеть гордыню? Если он решил, что во всем разобрался и все знает – именно в этот момент гордыня незаметно начнет расти.

Преодолевать гордыню надо каждый день. Нужно постоянно искать все новые пути для развития, для улучшения характера, для увеличения чувства любви у себя в душе. Важно научиться мыслить диалектически, то есть видеть одновременно и многообразие мира, и его единство. Правильная картина мира и правильная система приоритетов, то есть правильное мировоззрение, – это необходимое условие для преодоления гордыни и обретения истинного счастья.


ДНИ в Telegram

17 апреля 2024, 00:14
Фото: rawpixel.com
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