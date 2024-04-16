Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию

Проверьте, насколько хорошо вы помните знаменитые советские фильмы по их сюжету. Есть нюанс – в описании любимых кинолент не будет ни намека на серьезность.



1. Из-за нелепой путаницы примерный семьянин стал соучастником преступления, после чего ему пришлось сдаться милиции и стать агентом под прикрытием.

А) Бриллиантовая рука

Б) Джентльмены удачи

В) Жених с того света

2. Три злоумышленника занимаются нелегальным бизнесом. Дела идут хорошо, но однажды из-за собственной глупости они совершают ошибку. Оплошность оборачивается погоней, а хитрых предпринимателей в конце концов ловят.

А) Операция "Ы" и другие приключения Шурика

Б) Пес Барбос и необычный кросс

В) Самогонщики

3. Герой картины — Робин Гуд XX века. Он отнимает у другого человека нечестно нажитое движимое имущество, продает его, а вырученные деньги пускает на благотворительность. В конце концов гения и филантропа сажают в тюрьму.

А) Место встречи изменить нельзя

Б) Берегись автомобиля

В) Зигзаг удачи

4. Гениальный конструктор создаёт устройство, из-за которого его бросает жена. Несмотря на это он знакомится с высокопоставленной особой, которая чуть его не убила.

А) Есть идея!

Б) Солярис

В) Иван Васильевич меняет профессию

5. Случайная встреча в транспорте переворачивает жизнь героев с ног на голову. И даже грязные ботинки этому не помеха!

А) Москва слезам не верит

Б) Самая обаятельная и привлекательная

В) Девушка без адреса

6. Альфа-самец получает отказ от молодой девушки и начинает над ней издеваться. Однако трудности сближают их и дело заканчивается почти свадьбой.

А) Я шагаю по Москве

Б) Девчата

В) Неподдающиеся

7. Из-за пристрастия к алкоголю жизнь мужчины меняется не в лучшую сторону. Все у него идет наперекосяк, а тут еще и депрессия...

А) Любовь и голуби

Б) Ирония судьбы, или с легким паром!

В) Афоня

8. Разлученные в детстве братья-близнецы встретились в поединке на замерзшем озере.

А) Джентельмены удачи

Б) Приключения электроника

В) Ты – мне, я – тебе

9. История о двух жуликах и бесплодной погоне за богатством, которая закончилась поножовщиной.

А) Комедия давно минувших дней

Б) 12 стульев

В) Золотой теленок

10. Человек случайно сталкивается с незнакомцем на улице. Встреча ставит под угрозу жизнь и здоровье двух людей.

А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Б) Мимино

В) Кин-дза-дза!

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — А) Бриллиантовая рука

2. — В) Самогонщики

3. — Б) Берегись автомобиля

4. — В) Иван Васильевич меняет профессию

5. — А) Москва слезам не верит

6. — Б) Девчата

7. — В) Афоня

8. — А) Джентельмены удачи

9. — Б) 12 стульев

10. — В) Кин-дза-дза!