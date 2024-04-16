Необычный тест: угадайте советский фильм по шуточному описанию

1. Из-за нелепой путаницы примерный семьянин стал соучастником преступления, после чего ему пришлось сдаться милиции и стать агентом под прикрытием.
А) Бриллиантовая рука
Б) Джентльмены удачи
В) Жених с того света
2. Три злоумышленника занимаются нелегальным бизнесом. Дела идут хорошо, но однажды из-за собственной глупости они совершают ошибку. Оплошность оборачивается погоней, а хитрых предпринимателей в конце концов ловят.
А) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Б) Пес Барбос и необычный кросс
В) Самогонщики
3. Герой картины — Робин Гуд XX века. Он отнимает у другого человека нечестно нажитое движимое имущество, продает его, а вырученные деньги пускает на благотворительность. В конце концов гения и филантропа сажают в тюрьму.
А) Место встречи изменить нельзя
Б) Берегись автомобиля
В) Зигзаг удачи
4. Гениальный конструктор создаёт устройство, из-за которого его бросает жена. Несмотря на это он знакомится с высокопоставленной особой, которая чуть его не убила.
А) Есть идея!
Б) Солярис
В) Иван Васильевич меняет профессию
5. Случайная встреча в транспорте переворачивает жизнь героев с ног на голову. И даже грязные ботинки этому не помеха!
А) Москва слезам не верит
Б) Самая обаятельная и привлекательная
В) Девушка без адреса
6. Альфа-самец получает отказ от молодой девушки и начинает над ней издеваться. Однако трудности сближают их и дело заканчивается почти свадьбой.
А) Я шагаю по Москве
Б) Девчата
В) Неподдающиеся
7. Из-за пристрастия к алкоголю жизнь мужчины меняется не в лучшую сторону. Все у него идет наперекосяк, а тут еще и депрессия...
А) Любовь и голуби
Б) Ирония судьбы, или с легким паром!
В) Афоня
8. Разлученные в детстве братья-близнецы встретились в поединке на замерзшем озере.
А) Джентельмены удачи
Б) Приключения электроника
В) Ты – мне, я – тебе
9. История о двух жуликах и бесплодной погоне за богатством, которая закончилась поножовщиной.
А) Комедия давно минувших дней
Б) 12 стульев
В) Золотой теленок
10. Человек случайно сталкивается с незнакомцем на улице. Встреча ставит под угрозу жизнь и здоровье двух людей.
А) Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Б) Мимино
В) Кин-дза-дза!
Правильные ответы (проверьте себя):
1. — А) Бриллиантовая рука
2. — В) Самогонщики
3. — Б) Берегись автомобиля
4. — В) Иван Васильевич меняет профессию
5. — А) Москва слезам не верит
6. — Б) Девчата
7. — В) Афоня
8. — А) Джентельмены удачи
9. — Б) 12 стульев
10. — В) Кин-дза-дза!