Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце

Никита Кологривый стал объектом бурных обсуждений в обществе. Скандальное поведение артиста вызывало негодование, однако его жена всегда оставалась на его стороне.



После освобождения актера появилось интервью, в котором он признался в романе с коллегой по семейному фильму "Я — медведь" Агатой Муцениеце. Он утверждал, что это было связано с необходимостью играть влюбленную пару на экране.

Другой коллега актрисы признался, что устраивал встречи с ней вне съемочной площадки для создания химии. Это привело к разрушению его семьи, хотя жена прощала его. Никита до сих пор состоит в браке и воспитывает дочь, но признается, что не был готов к ролям мужа и отца.

Он выразил сожаление о причиненной боли возлюбленной и подчеркнул важность заботы, интимной близости и диалога в отношениях. Актер отметил, что ложь и неопределенность в отношениях неприемлемы. Никита признался, что стремился к свободе, но внешне пытался выглядеть как приличный муж.

Данная история стала предметом обсуждений в интернете и вызвала интерес у публики. Никита Кологривый был вынужден столкнуться с последствиями своих поступков, но теперь звезда сериала "Слово пацана" стремится понять себя и свои отношения лучше.