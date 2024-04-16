Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце

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Вторник 16 апреля

11:53Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце 10:06Уехавшая из России с женатым мужчиной Асмус вышла на связь 09:01Марина Хлебникова во время морского круиза исполнила заветную мечту поклонника 06:47Ирина Шейк вызвала бурные обсуждения кадром с младенцем 03:39Мэттью Макконахи рассказал, как стать звездой в Голливуде 00:25Anchovy’s Club: в пивном ресторане отменили мясо 22:02Заявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез 20:15"Мы ее обожали!": Татьяна Тарасова отвела душу на 78 году жизни 17:28"Крест на могиле": Волочкова похоронила главного мужчину в жизни 15:45Появилась тревожная новость о состоянии 72-летней Аллегровой 14:26Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 апреля 14:23В московских школах искусств начинается приемная кампания 14:12Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая 13:48Тест: продолжите фразу из знаменитого советского кино 12:43Паулс откровенно рассказал о конфликте с Пугачевой в день рождения Примадонны 12:17Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре" 11:28Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть 10:07Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце 08:50Отмечающая важное событие Кудрявцева сделала откровенное признание 06:16Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе 03:15На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе? 00:15"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна 22:055 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени 19:14Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты 16:15Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа 13:09ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 10:12Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру" 06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус 04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен
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Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце

Освободившийся после хулиганской выходки Кологривый откровенно рассказал об интрижке с Муцениеце
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Никита Кологривый стал объектом бурных обсуждений в обществе. Скандальное поведение артиста вызывало негодование, однако его жена всегда оставалась на его стороне.

После освобождения актера появилось интервью, в котором он признался в романе с коллегой по семейному фильму "Я — медведь" Агатой Муцениеце. Он утверждал, что это было связано с необходимостью играть влюбленную пару на экране.

Другой коллега актрисы признался, что устраивал встречи с ней вне съемочной площадки для создания химии. Это привело к разрушению его семьи, хотя жена прощала его. Никита до сих пор состоит в браке и воспитывает дочь, но признается, что не был готов к ролям мужа и отца.

Он выразил сожаление о причиненной боли возлюбленной и подчеркнул важность заботы, интимной близости и диалога в отношениях. Актер отметил, что ложь и неопределенность в отношениях неприемлемы. Никита признался, что стремился к свободе, но внешне пытался выглядеть как приличный муж.

Данная история стала предметом обсуждений в интернете и вызвала интерес у публики. Никита Кологривый был вынужден столкнуться с последствиями своих поступков, но теперь звезда сериала "Слово пацана" стремится понять себя и свои отношения лучше.

ДНИ в Telegram

16 апреля 2024, 11:53
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
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