Заявлено о потере Цымбалюк-Романовской: Невозможно сдержать слез

После разоблачения и развода многие поклонники отвернулись от белокурой пианистки. Бывшая жена Армена Джигарханяна подала сигнал поздно вечером через сообщение в социальной сети.

В погоне за место под солнцем Виталина Цымбалюк-Романовская никогда не предавала свои культурные ориентиры. При наличии острого ума, хитрости и женского кокетства экс-супруга гениального Джигарханяна умело маневрировала между театром и музыкой, создавая впечатление ученой "леди совершенство", которую когда-то играла в кино Наталья Андрейченко.

С наступлением темноты 15 апреля подхватила нашумевшую тему о празднике — дне рождения Примадонны российской эстрады. Правда, коллеги Виталины Цымбалюк-Романовской начали раздувать тему 75-летия Аллы Пугачевой ни свет ни заря, а белокурая пианистка припозднилась, едва успев черкнуть пару строк на официальной страничке в Telegram.

Цымбалюк-Романовская призналась, что не готова отказаться от творчества Аллы Борисовны, уж больно много с ней связано. Пугачеву бывшая жена Джигарханяна сочла артистом с большой буквы.

"Ее творчество привнесло в жанр эстрадной песни новое качество, расширило его содержание. Она создала полную антологию взаимоотношений между мужчиной и женщиной, передала все эмоциональные оттенки ощущений между людьми. Все ее песни казались автобиографическими это удивительно и это правда, когда исполняет произведение настоящий, талантливый Артист", — написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Кроме того, в ходе душераздирающей ностальгии, которая нахлынула на театральную музу, стало заявлено о потере Цымбалюк-Романовской. По словам Виталины, отказаться от прослушивания композиций Аллы Пугачевой сегодня она не может, иначе потеряет часть своих наработанных качеств личности.

"Мне посчастливилось быть на концерте "Избранное" в 1999 году, и это один из считанных концертов и спектаклей, на котором невозможно было сдержать слез. У нее невероятная энергетика. Творчество Пугачевой – это часть биографии нескольких поколений. Право каждого – отказываться от своей биографии или нет. Я не отказываюсь, иначе потеряю часть очень сильных качеств, которые во мне эти песни воспитали", — нашла себе оправдание Виталина Цымбалюк-Романовская.