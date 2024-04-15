"Крест на могиле": Волочкова похоронила главного мужчину в жизни

Бывшая звезда Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала утрату близкого человека. Один небезызвестный мужчина дал балерине шанс выбиться в люди и обрести мировую известность.

В понедельник 15 апреля в олимпийская чемпионка Ляйсан Утяшева выпустила новый ролик, где берет интервью у самой популярной и неординарной балерины России, которая всех очаровала своими шпагатами. На камеру 48-летняя Анастасия Волочкова заявила о дорогом сердцу мужчине, который буквально взял ее и направил на дорогу к вершине славы, когда все кругом рушилось. Как отметила знаменитость, сейчас этого человека уже нет на этом свете.

Впервые Волочкова увидела своего будущего покровителя, когда была еще девятилетней девочкой. Это случилось в тот самый день, когда рухнула мечта всей ее жизни — Анастасия провалила кастинг в балетную школу. Казалось, выхода нет, но все изменил "его величество случай".

И вот, будущая звезда балета рыдала от горя, получив от ворот поворот и узнав, что у нее нет данных для профессии мечты. В таком виде ее увидел седовласый незнакомец и спросил, что случилось. "Дяденька, вы не представляете, я не хочу больше жить, у меня закончилась жизнь", — сказала ему Анастасия Волочкова. Так уж вышло, что этот человек оказался худруком Академим Русского балета им. А.Я. Вагановой — Константин Михайлович Сергеев.

Как призналась в интервью Анастасия Волочкова, мужчина взял ее за руку, привел в приемную комиссию и договорился, чтобы девочку взяли на испытательный срок. Так в ее жизни появился главный мужчина. "Если бы я его тогда не встретила, то, считай, все! Балерины Волочковой не было бы. Я верю в судьбу", — призналась знаменитая блондинка Ляйсан Утяшевой.

Впрочем, однажды звезда Большого театра потеряла своего покровителя. Он ушел навсегда 1 апреля 1992 года. Тогда Волочкова похоронила главного мужчину в своей жизни, а отец балерины не остался в долгу. Как отметила знаменитость, ее родитель внес свою лепту в эту историю неоценимой поддержки.

"Мой папа ему потом, после его его ухода из жизни, крест поставил на могиле", — поделилась с публикой Анастасия Волочкова.