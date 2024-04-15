На этом все. Как правильно закончить отношения в жизни и бизнесе?

У каждого человека случаются как встречи, так и расставания. Иногда просто необходимо перевернуть страницу, чтобы расти, развиваться и идти вперед.



Как завершить общение на позитивной ноте — без взаимных обид и неприятного осадка? О том, что поможет выйти из отношений максимально комфортно, читателям "Дни.ру" рассказывает Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Переосмысление ситуации и управление эмоциями

Умение правильно расставаться с людьми — целое искусство, в котором действуют свои законы. Это касается как любовных, так и деловых отношений, которые уже давно изжили себя и близятся к финалу. Как следует настроиться, чтобы все сложилось благополучно?

Очень важно исходить из взрослой жизненной позиции, учитывать все нюансы и понимать, что расставание неизбежно. Хорошо, когда в основе желания разойтись лежат не вытесненные эмоции и прошлые обиды, а осмысленные решения. Негативный опыт, деструктивные чувства, ощущение незавершенности — не лучшие советчики в данной ситуации.

Что может привести к расставанию?

Надо четко определить, есть ли объективные причины для разрыва отношений. Это не должно быть продиктовано лишь неумением вести диалог или внутренними переживаниями. Тем не менее, такое встречается достаточно часто, если говорить про семьи на грани развода или неудачное партнерство в бизнесе.

Прежде чем разбегаться в разные стороны, надо проанализировать события и понять, действительно ли пришло время поставить точку. В каких случаях следует принять решение о расставании?

1. У людей не совпадают базовые ценности, что постоянно приводит к конфликтам.

2. Многочисленные попытки наладить коммуникацию не приводят ни к чему хорошему.

3. Один человек делает все для сближения и успешного взаимодействия, а второй остается в своей парадигме. Такие отношения, скорее всего, будут токсичными и неравноправными.

Нужно обязательно учесть имеющийся опыт, чтобы разрыв был обусловлен не пустяковыми обидами, а разумными доводами. Если у людей нет критических противоречий в восприятии жизни, и есть возможность прийти к взаимопониманию, не стоит торопиться с радикальными мерами.

Как настроиться на разговор о расставании?

В любых отношениях надо сразу проговаривать все негативные моменты. Они имеют свойство накапливаться в сознании, что делает разрыв очень болезненным. Прежде чем заводить серьезный разговор, важно проработать эту тему внутри себя. Чтобы диалог был взрослым, спокойным, основывался на фактах, которые предстоит принять, к нему нужно подготовиться заранее. Тут возможны разные варианты развития событий.

Не стоит проявлять агрессию и переходить на личности. Во время переговоров необходимо опираться на реальное положение дел, озвучивать свое мнение без обвинений в адрес партнера. Надо объяснить ему, что у вас слишком разные ценности и убеждения, а значит, нет смысла продолжать отношения. Никто ни под кого не должен подстраиваться и идти на какие-либо жертвы. Поэтому два нормальных человека принимают решение разойтись мирным и цивилизованным путем.

Подготовка к этому непростому разговору должна быть максимально серьезной. Желательно записать главные тезисы на бумаге, чтобы не сбиться с мысли: беседа может быть волнительной и эмоциональной. Продумайте и предложите несколько вариантов дальнейшего взаимодействия, чтобы человек выбрал наиболее приемлемый для себя.

Совсем не обязательно полностью прекращать общение — важно перевести его в новый формат, если этого требуют обстоятельства. В деловой сфере можно изменить условия совместной работы, а в личных отношениях — сохранить взаимную симпатию и дружеские чувства.

Меры предосторожности при разрыве отношений

Если вы планируете разговор о расставании, нужно многое предусмотреть, реально оценить ситуацию и избавиться от иллюзий.

Деловая сфера

Когда речь касается бизнес-процессов, следует обезопасить себя в правовом плане, не упускать из виду различные юридические тонкости. Например, у человека имеется доступ к документам, онлайн-платформам, личным кабинетам, где размещена важная информация. Обиженный партнер или сотрудник может поступить некорректно, удалить данные и значительно усложнить вашу дальнейшую жизнь.

Собираясь заявить о необходимости расставания, вы должны ясно понимать, что здесь не исключены неприятные последствия. Будьте готовы к любым неожиданным поворотам, чтобы потом не заламывать руки и не кусать локти. Нужно реально смотреть на ситуацию и действовать с умом.

Семейные отношения

При разрыве придется подумать про общее имущество и финансовые обязательства, при наличии детей подробно обсудить вопросы, связанные с ними. Если эмоции зашкаливают, лучше перенести беседу на другое время и поговорить в более спокойном состоянии. Можно привлечь к делу профессиональных переговорщиков, например, юристов или управленцев, чтобы помочь сторонам успешно уладить все разногласия.