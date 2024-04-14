Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину

Максим Галкин* напился и записал новое видео для соцсетей.

Комик Максим Галкин*, который переехал из России два года назад, продемонстрировал свою поддержку военнослужащим страны, в которой он теперь проживает. В ходе напряженной ситуации, когда Иран атаковал Израиль, супруг Аллы Пугачевой использовал социальные сети для выражения своих чувств и мыслей по этому поводу. Сначала он разместил видеозапись, где произнес "мазаль тов", что в переводе с иврита означает поздравление. Однако затем он осознал, что выбрал не те слова...

Осознав ошибку, Галкин* удалил первоначальное видео и опубликовал новое, где он исправился, уточнив, что его намерением было пожелать "удачи", используя ивритское слово "беацлаха" – "удачи". В новом видео он объяснил свою ошибку, предположив, что это могло быть следствием лишней порции виски. Так он продемонстрировал поддержку противовоздушной обороне своей новой родины, подняв бокал с напитком.

Максим Галкин (иноагент). Фото: соцсети



В дополнение к этому, Максим Галкин* выразил состояние ожидания, не уточнив, чего именно он ожидает.

Это заявление Галкин* сделал на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Иран провел атаку на Израиль в ночь на 14 апреля, используя дроны и баллистические ракеты в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля, который привел к гибели 13 человек.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

