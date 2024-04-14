Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 14 апреля

04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину

Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину
438

Максим Галкин* напился и записал новое видео для соцсетей.

Комик Максим Галкин*, который переехал из России два года назад, продемонстрировал свою поддержку военнослужащим страны, в которой он теперь проживает. В ходе напряженной ситуации, когда Иран атаковал Израиль, супруг Аллы Пугачевой использовал социальные сети для выражения своих чувств и мыслей по этому поводу. Сначала он разместил видеозапись, где произнес "мазаль тов", что в переводе с иврита означает поздравление. Однако затем он осознал, что выбрал не те слова...

Осознав ошибку, Галкин* удалил первоначальное видео и опубликовал новое, где он исправился, уточнив, что его намерением было пожелать "удачи", используя ивритское слово "беацлаха" – "удачи". В новом видео он объяснил свою ошибку, предположив, что это могло быть следствием лишней порции виски. Так он продемонстрировал поддержку противовоздушной обороне своей новой родины, подняв бокал с напитком.

Максим Галкин (иноагент). Фото: соцсети
Максим Галкин (иноагент). Фото: соцсети

В дополнение к этому, Максим Галкин* выразил состояние ожидания, не уточнив, чего именно он ожидает.

Это заявление Галкин* сделал на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Иран провел атаку на Израиль в ночь на 14 апреля, используя дроны и баллистические ракеты в ответ на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля, который привел к гибели 13 человек.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 04:25
Максим Галкин (иноагент). Кадр: YouTube / @YuzefovichProject
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

В новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным*

Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова
Полюбившаяся россиянам Турция в последние годы подорожала в несколько раз. Всего за пару лет цены на путевки взлетели на 50%. Однако эксперт по туризму, основатель турагентства "99 евро" Татьяна Сапронова уверяет, что это не повод отчаиваться, а отличная возможность искать альтернативу и открывать для себя новые страны.

Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией

Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией
Занятия спортом имеют важное значение для здоровья и развития детей. Однако при наличии особых заболеваний, таких как эпилепсия, родители часто сталкиваются с вопросом: можно ли заниматься спортом при данном диагнозе и, если да, какие виды спорта будут оптимальными? На важные вопросы специально для "Дни.

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?
Английский язык сегодня – must have для любого человека. Он позволяет расширить кругозор, повысить ценность специалиста на рынке труда. Но случается так, что ребенок долгие годы изучает язык в школе, но у него ничего не получается.

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского
В детстве он пережил развод родителей и переезд из России за границу. Наследник Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского получил европейское воспитание, но не забыл свои корни. Актриса Наталья Андрейченко и композитор Максим Дунаевский поначалу были счастливы в браке.

Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!

Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!
Создание уникального имиджа не обязательно подразумевает изобретение чего-то совершенно нового. Достаточно взглянуть в новом ракурсе на нынешних артисток шоу-бизнеса. Вот увидите – на звездах сцены и на обычных женщинах одна и та же одежда смотрится совершенно по-разному. В последнее время часто возникает путаница между понятиями моды и стиля, которые ошибочно воспринимаются как взаимозаменяемые.

Выбор читателей

12/04ПтнТолько 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12/04ПтнПугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 12/04ПтнКритик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 12/04Птн"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 12/04ПтнКристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 12/04ПтнИзбегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость