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Воскресенье 14 апреля

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Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру"

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Весна – лучшее время для очищения организма и витаминного заряда. В апреле начали приводить себя в форму и многие звезды шоу-бизнеса. Например, Виктория Боня в считанные дни подтянула фигуру, изменив рацион.

Вдохновляться чужими результатами похудения хорошо, а как насчет того, чтобы самим взяться за дело? Редакция "Дни.ру" подготовила 3 лучших рецепта для похудения на соках, которые содержат кладезь витаминов и питательных веществ. Попробуйте хотя бы 1 из 3 простых вариантов, чтобы побаловать себя и стать краше прежнего!

Вариант 1 — Морковно-яблочно-имбирный сок

Нам понадобятся:

3 моркови, почистить;

2 яблока с кожурой, порезать на кусочки;

1 кусочек (2,5 см) свежего имбиря.

Приготовление: пропустите через соковыжималку все ингредиенты и подавайте сок по готовности. Получается 2 стакана — 1 порция.

Фото: Couleur / pixabay.com

Вариант 2 — энергетический очищающий сок

Нам понадобятся:

2 стебля сельдерея

1 морковь, почистить

1/8 кочана капусты, порезать кубиками

1/4 огурца с кожурой, разрезать вдоль

4 листа салата

10 веточек петрушки

1/4 чашки крупно порубленных стеблей брокколи

1 кусочек (0,5 см) свежего имбиря.

Приготовление: пропустите через соковыжималку все ингредиенты: морковь, сельдерей, капусту, огурец, салат, петрушку, брокколи, имбирь. Подавайте по готовности.

Фото: xxolaxx / pixabay.com

Вариант 3 — Простой зеленый сок

Нам понадобятся:

3 стебля сельдерея

3 листа салата

1/2 огурца с кожурой, разрезать вдоль

10 веточек петрушки

1 кусочек (0,5 см) свежего имбиря (по желанию)

1,5 чайной ложки свежевыжатого лимонного сока.

Пропустите через соковыжималку сельдерей, салат, огурец, петрушку и имбирь. Смешайте с лимонным соком. Подавайте напиток из 3 рецепта в красивой посуде для настроения, весна же. Получается 1 стакан — 1 порция.

Фото: Ana Segota / pixabay.com

Попробуйте 3 лучших рецепта от "Дни.ру" и сделайте 1 из них своим фаворитом!

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 10:12
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Четыре полезных сока для женской красоты

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: www.globallookpress.com

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