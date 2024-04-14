Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру"

Вдохновляться чужими результатами похудения хорошо, а как насчет того, чтобы самим взяться за дело? Редакция "Дни.ру" подготовила 3 лучших рецепта для похудения на соках, которые содержат кладезь витаминов и питательных веществ. Попробуйте хотя бы 1 из 3 простых вариантов, чтобы побаловать себя и стать краше прежнего!
Вариант 1 — Морковно-яблочно-имбирный сок
Нам понадобятся:
3 моркови, почистить;
2 яблока с кожурой, порезать на кусочки;
1 кусочек (2,5 см) свежего имбиря.
Приготовление: пропустите
через соковыжималку все ингредиенты и подавайте сок по готовности. Получается 2 стакана — 1 порция.
Вариант 2 — энергетический очищающий сок
Нам понадобятся:
2 стебля сельдерея
1 морковь, почистить
1/8 кочана капусты, порезать кубиками
1/4 огурца с кожурой, разрезать вдоль
4 листа салата
10 веточек петрушки
1/4 чашки крупно порубленных стеблей брокколи
1 кусочек (0,5 см) свежего имбиря.
Приготовление: пропустите через соковыжималку все ингредиенты: морковь, сельдерей, капусту, огурец, салат, петрушку, брокколи, имбирь. Подавайте по готовности.
Вариант 3 — Простой зеленый сок
Нам понадобятся:
3 стебля сельдерея
3 листа салата
1/2 огурца с кожурой, разрезать вдоль
10 веточек петрушки
1 кусочек (0,5 см) свежего имбиря (по желанию)
1,5 чайной ложки свежевыжатого лимонного сока.
Пропустите через соковыжималку сельдерей, салат, огурец, петрушку и имбирь. Смешайте с лимонным соком. Подавайте напиток из 3 рецепта в красивой посуде для настроения, весна же. Получается 1 стакан — 1 порция.
Попробуйте 3 лучших рецепта от "Дни.ру" и сделайте 1 из них своим фаворитом!