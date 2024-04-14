Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 14 апреля

06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус 04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус

Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус
221

Знаменитая актриса Кристина Асмус умеет удивлять и делает это из года в год. И речь не только о скандальном разводе с Гариком Харламовым и многострадальном фильме "Текст". Все как положено: яркому человеку – яркую жизнь!

На днях популярная артистка огорошила фанатов новостью: пришлось двое суток пролежать в больнице. Все потому, что знаменитость подцепила бактерию истощения. По состоянию здоровья ей пришлось отложить работу и, как следствие, изменить планы по окончанию проектов. Тем не менее 14 апреля Кристина Асмус отмечает 36-летие, а, значит, жизнь продолжается!

Кристина Асмус. Фото: соцсети / @asmuskristina

Впереди у именинницы множество сложных и интересных задач. Чего ждать от Кристины Асмус — конечно же, успешного их выполнения. В частности, в 2024 году состоится премьера лирической комедии "Обе две", режиссером которой выступает Владимир Котт.

Кристина Асмус. Фото: соцсети / @asmuskristina

В фильме Кристина Асмус играет одну из главных ролей. Согласно сюжету, отважная 14-летняя Глаша живет с бабушкой в провинции и надеется однажды прославиться как кинорежиссёр. Когда бабушка уходит из жизни, заботу о девочке предполагается переложить на плечи ее деспотичной родственницы Валентины. Но Глаша, жаждущая свободы, решает и отправиться в столицу к своей молодой тете Ане, известной своими мечтательными и романтическими взглядами на жизнь. Аня, которую как раз играет Кристина Асмус, не горит желанием брать на себя ответственность. В итоге Глаша и Аня вдвоем отправляются в особенное путешествие.

Кристина Асмус. Фото: соцсети / @asmuskristina

Отметим, что в кинопрокат картина "Обе две" выйдет во второй половине лета. Кристина Асмус появится на больших экранах 25 июля.

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 06:29
Кристина Асмус. Фото: соцсети / @asmuskristina
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

По теме

Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации

На кого похожа дочь Харламова и Асмус? Комик дал короткий ответ

"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину

Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину
Максим Галкин* напился и записал новое видео для соцсетей. Комик Максим Галкин*, который переехал из России два года назад, продемонстрировал свою поддержку военнослужащим страны, в которой он теперь проживает.

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова

Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова
Полюбившаяся россиянам Турция в последние годы подорожала в несколько раз. Всего за пару лет цены на путевки взлетели на 50%. Однако эксперт по туризму, основатель турагентства "99 евро" Татьяна Сапронова уверяет, что это не повод отчаиваться, а отличная возможность искать альтернативу и открывать для себя новые страны.

Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией

Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией
Занятия спортом имеют важное значение для здоровья и развития детей. Однако при наличии особых заболеваний, таких как эпилепсия, родители часто сталкиваются с вопросом: можно ли заниматься спортом при данном диагнозе и, если да, какие виды спорта будут оптимальными? На важные вопросы специально для "Дни.

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?
Английский язык сегодня – must have для любого человека. Он позволяет расширить кругозор, повысить ценность специалиста на рынке труда. Но случается так, что ребенок долгие годы изучает язык в школе, но у него ничего не получается.

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского
В детстве он пережил развод родителей и переезд из России за границу. Наследник Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского получил европейское воспитание, но не забыл свои корни. Актриса Наталья Андрейченко и композитор Максим Дунаевский поначалу были счастливы в браке.

Выбор читателей

12/04ПтнТолько 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12/04ПтнПугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 12/04Птн"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 12/04ПтнКристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 12/04ПтнИзбегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 13/04СбтПочему молодым мужчинам нравятся женщины постарше?