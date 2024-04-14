Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус

Знаменитая актриса Кристина Асмус умеет удивлять и делает это из года в год. И речь не только о скандальном разводе с Гариком Харламовым и многострадальном фильме "Текст". Все как положено: яркому человеку – яркую жизнь!

На днях популярная артистка огорошила фанатов новостью: пришлось двое суток пролежать в больнице. Все потому, что знаменитость подцепила бактерию истощения. По состоянию здоровья ей пришлось отложить работу и, как следствие, изменить планы по окончанию проектов. Тем не менее 14 апреля Кристина Асмус отмечает 36-летие, а, значит, жизнь продолжается!

Впереди у именинницы множество сложных и интересных задач. Чего ждать от Кристины Асмус — конечно же, успешного их выполнения. В частности, в 2024 году состоится премьера лирической комедии "Обе две", режиссером которой выступает Владимир Котт.

В фильме Кристина Асмус играет одну из главных ролей. Согласно сюжету, отважная 14-летняя Глаша живет с бабушкой в провинции и надеется однажды прославиться как кинорежиссёр. Когда бабушка уходит из жизни, заботу о девочке предполагается переложить на плечи ее деспотичной родственницы Валентины. Но Глаша, жаждущая свободы, решает и отправиться в столицу к своей молодой тете Ане, известной своими мечтательными и романтическими взглядами на жизнь. Аня, которую как раз играет Кристина Асмус, не горит желанием брать на себя ответственность. В итоге Глаша и Аня вдвоем отправляются в особенное путешествие.

Отметим, что в кинопрокат картина "Обе две" выйдет во второй половине лета. Кристина Асмус появится на больших экранах 25 июля.