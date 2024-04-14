Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты

Почему российские звезды на фото выглядят так свежо и привлекательно? Конечно, дело не в камере и даже не в ракурсе – просто наши знаменитые красавицы следят за своей внешностью!

Правильный уход за кожей начинается с понимания того, что каждый возраст требует особого подхода. Российские селебрити, в числе которых Светлана Ходченкова, взяли на заметку секреты красоты, а "Дни.ру" рады поделиться подробностями.

После 20 лет

На пороге зрелости важно не забывать о регулярном очищении и защите кожи от неблагоприятных погодных условий. И даже при такой хорошей наследственности, как у актрисы Александры Бортич, нужно быть крайне осмотрительными.

Крема и маски с полезным составом, которые использует звезда фильма "Я худею" Александра Бортич, позволяют актрисе сохранять гладкость кожи и здоровый цвет лица.

После 30 лет

Когда кожа достигает зрелости, важно регулярно принимать меры по увлажнению и питанию покрова. Ольга Бузова всегда напоминает, что нужно не забывать про шею — она тоже нуждается в питании. Глубокие складки на ней в простонародье называются "кольца Венеры", и они однозначно не красят российских звезд.

Певица Ольга Бузова предпочитает процедуры у косметолога, чтобы поддерживать эффектный облик и предотвращать первые признаки старения. Массаж и специальные упражнения для лица также могут быть полезны.

После 40 лет

С возрастом кожа становится более требовательной к уходу. В этот период важно уделить особое внимание питанию и увлажнению, а также защите от солнечных лучей, как это делает актриса Светлана Ходченкова.

Так звезда фильма "Благословите женщину" сохраняет кожу эластичной и сияющей. Что важно за собой Светлана Ходченкова следит в любое время года.

После 50 лет

Зрелая кожа требует более тщательного ухода. Исполнительница хита "Часики", певица Валерия, акцентирует внимание на правильном питании и достаточном употреблении воды, что помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Кроме того, знаменитость уделяет время практике йоги, которая благоприятно влияет на кровообращение и представляет собой массаж внутренних органов. Певица Валерия довольна эффектом.

Уход за кожей после 20, 30, 40 и 50 лет – это комплексный подход, включающий не только использование косметических средств, но и заботу о здоровье в целом.