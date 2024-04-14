5 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени

Digital-авторы платформы Литрес Самиздат создают истории разных жанров – это и фантастика про межгалактические войны, и мистические истории про колдовство, и любовные романы о сильных чувствах.



Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку книг, за созданием которых можно следить прямо сейчас.



"Гадючий Яр", Наталья Тимошенко

Наталья Тимошенко родилась в Бресте, где с раннего детства определились два её главных интереса – мистика и чтение. На пересечении этих двух хобби возникла идея стать писателем, которая осуществилась после переезда Натальи в Санкт-Петербург – один из самых загадочных городов мира. Сразу после первой публикации вокруг автора сформировался круг преданных поклонников. Ее книги, полные необъяснимых и захватывающих событий, всегда имеют счастливый финал. Действие этого романа разворачивается вокруг Гадючего Яра – места, которое принято обходить стороной. Но именно здесь выросла главная героиня Ярослава. Она с детства обладала способностью видеть "тонкие" миры и общаться с населяющими их существами. Шли годы. Девушка давно уехала из родных мест, но волею случая вернулась и обнаружила, насколько изменилось всё, что она так хорошо знала прежде. Главное, что в Гадючьем Яре почему-то стали умирать молодые девушки. Кажется, что только Ярослава может остановить эти таинственные жертвоприношения.

"Совершенные. Тайны Пантеона", Марина Суржевская

Марина Суржевская практически не дает интервью и мало появляется на публике, поэтому известны о ней только общие факты. Она живёт в Санкт-Петербурге, увлекается историей, любит слушать музыку, занимается водными видами спорта. С момента выхода первой её книги в свет – это произошло в 2014 году – читатели знают её как мастера непредсказуемого сюжета и исключительных персонажей, способных на подлинные и сильные чувства. Таковы отличительные черты и этой книги – второй из серии «Совершенные». Пока это черновик – у каждого есть возможность стать свидетелем того, как глава за главой создаётся цельное произведение. Автор выкладывает новые части романа по мере их завершения. Однако уже сейчас очевидно, что в этом томе Кассандре Вэйлинг нужно будет сделать выбор – на чьей она стороне. На той, что принадлежит Августу Рэю Эттвуду, тёмная сторона которого грозит разрушить этот мир, или все же на стороне добра.

"Ревизор: возвращение в СССР 16", Серж Винтеркей, Артем Шумилин

Серж Винтеркей и Артём Шумилин объединили усилия, чтобы создать серию книг «Ревизор», в которой обычный московский аудитор Павел совершает путешествие во времени. Он засыпает в современной Москве, где у него крепкий бизнес и другие атрибуты комфорта столичного жителя, а просыпается в 1971 году в СССР – времени своей молодости, в которую герой совсем не жаждал вернуться. В этой – шестнадцатой в серии – книге главный герой становится поводом для исключительного скандала в Верховном Совете. Несмотря на напряженный график герой всё же получает возможность заниматься своими любимыми обязанностями ревизора. Вот только в его дела постоянно вмешиваются назойливые сотрудники КГБ. Удастся ли герою на этот раз пройти сквозь все испытания? Этот роман создаётся в реальном времени – читатели могут следить за тем, как добавляются новые главы.

"Искажающие Реальность – 12", Михаил Атаманов

В числе главных достоинств книг Михаила Атаманова его преданные читатели называют динамичный сюжет, фактурных героев с незаурядными характерами и всегда неожиданный финал. В двенадцатой – и заключительной – книге серии все силы Земли объединяются, чтобы сразиться с могущественными и агрессивными космическими хищниками. Их цель – поработить людей и сделать их своими верными слугами. Разумеется, такой расклад не устраивает человечество, лучшие представители которого давно наметили планы на будущее развитие и совсем не хотят терять в прогрессе. Удастся ли им отстоять свой суверенитет? Или будущее людей – это рабство?

"Мир Аматорио. Разрушенный", Мари Мур

Мари Мур работает в жанре любовного романа и больше всего гордится тем, что у нее, несмотря на отсутствие профессионального образования писателя, есть преданные читатели. "Именно они помогли мне поверить в себя и продолжить писать", – признается автор. В этой книге два главных героя – Кимберли и Кэш. Она сбежала и сменила имя, чтобы начать новую жизнь – подальше от любви, которая разбила ее сердце. Теперь ей нужно время, чтобы прийти в себя и собрать свою жизнь по кусочкам. Он обладает дурной славой сердцееда, но на самом деле он однолюб – готов жизнь отдать за главную женщину в своей жизни. И теперь она исчезла. Удастся ли возлюбленным пройти непростые уроки, которые преподносит им судьба, и вновь обрести заветное счастье?

