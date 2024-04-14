5 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 14 апреля

22:055 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени 19:14Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты 16:15Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа 13:09ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной 10:12Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру" 06:29Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус 04:25Галкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 03:13Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова 00:02Врач Коньшина объяснила, как заниматься спортом детям с эпилепсией 22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

5 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени

5 книг, за написанием которых читатели могут следить в реальном времени
87

Digital-авторы платформы Литрес Самиздат создают истории разных жанров – это и фантастика про межгалактические войны, и мистические истории про колдовство, и любовные романы о сильных чувствах.

Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" сделали подборку книг, за созданием которых можно следить прямо сейчас.

"Гадючий Яр", Наталья Тимошенко

Фото: пресс-служба Литрес

Наталья Тимошенко родилась в Бресте, где с раннего детства определились два её главных интереса – мистика и чтение. На пересечении этих двух хобби возникла идея стать писателем, которая осуществилась после переезда Натальи в Санкт-Петербург – один из самых загадочных городов мира. Сразу после первой публикации вокруг автора сформировался круг преданных поклонников. Ее книги, полные необъяснимых и захватывающих событий, всегда имеют счастливый финал. Действие этого романа разворачивается вокруг Гадючего Яра – места, которое принято обходить стороной. Но именно здесь выросла главная героиня Ярослава. Она с детства обладала способностью видеть "тонкие" миры и общаться с населяющими их существами. Шли годы. Девушка давно уехала из родных мест, но волею случая вернулась и обнаружила, насколько изменилось всё, что она так хорошо знала прежде. Главное, что в Гадючьем Яре почему-то стали умирать молодые девушки. Кажется, что только Ярослава может остановить эти таинственные жертвоприношения.

"Совершенные. Тайны Пантеона", Марина Суржевская

Фото: пресс-служба Литрес

Марина Суржевская практически не дает интервью и мало появляется на публике, поэтому известны о ней только общие факты. Она живёт в Санкт-Петербурге, увлекается историей, любит слушать музыку, занимается водными видами спорта. С момента выхода первой её книги в свет – это произошло в 2014 году – читатели знают её как мастера непредсказуемого сюжета и исключительных персонажей, способных на подлинные и сильные чувства. Таковы отличительные черты и этой книги – второй из серии «Совершенные». Пока это черновик – у каждого есть возможность стать свидетелем того, как глава за главой создаётся цельное произведение. Автор выкладывает новые части романа по мере их завершения. Однако уже сейчас очевидно, что в этом томе Кассандре Вэйлинг нужно будет сделать выбор – на чьей она стороне. На той, что принадлежит Августу Рэю Эттвуду, тёмная сторона которого грозит разрушить этот мир, или все же на стороне добра.

"Ревизор: возвращение в СССР 16", Серж Винтеркей, Артем Шумилин

Фото: пресс-служба Литрес

Серж Винтеркей и Артём Шумилин объединили усилия, чтобы создать серию книг «Ревизор», в которой обычный московский аудитор Павел совершает путешествие во времени. Он засыпает в современной Москве, где у него крепкий бизнес и другие атрибуты комфорта столичного жителя, а просыпается в 1971 году в СССР – времени своей молодости, в которую герой совсем не жаждал вернуться. В этой – шестнадцатой в серии – книге главный герой становится поводом для исключительного скандала в Верховном Совете. Несмотря на напряженный график герой всё же получает возможность заниматься своими любимыми обязанностями ревизора. Вот только в его дела постоянно вмешиваются назойливые сотрудники КГБ. Удастся ли герою на этот раз пройти сквозь все испытания? Этот роман создаётся в реальном времени – читатели могут следить за тем, как добавляются новые главы.

"Искажающие Реальность – 12", Михаил Атаманов

Фото: пресс-служба Литрес

В числе главных достоинств книг Михаила Атаманова его преданные читатели называют динамичный сюжет, фактурных героев с незаурядными характерами и всегда неожиданный финал. В двенадцатой – и заключительной – книге серии все силы Земли объединяются, чтобы сразиться с могущественными и агрессивными космическими хищниками. Их цель – поработить людей и сделать их своими верными слугами. Разумеется, такой расклад не устраивает человечество, лучшие представители которого давно наметили планы на будущее развитие и совсем не хотят терять в прогрессе. Удастся ли им отстоять свой суверенитет? Или будущее людей – это рабство?

"Мир Аматорио. Разрушенный", Мари Мур

Фото: пресс-служба Литрес

Мари Мур работает в жанре любовного романа и больше всего гордится тем, что у нее, несмотря на отсутствие профессионального образования писателя, есть преданные читатели. "Именно они помогли мне поверить в себя и продолжить писать", – признается автор. В этой книге два главных героя – Кимберли и Кэш. Она сбежала и сменила имя, чтобы начать новую жизнь – подальше от любви, которая разбила ее сердце. Теперь ей нужно время, чтобы прийти в себя и собрать свою жизнь по кусочкам. Он обладает дурной славой сердцееда, но на самом деле он однолюб – готов жизнь отдать за главную женщину в своей жизни. И теперь она исчезла. Удастся ли возлюбленным пройти непростые уроки, которые преподносит им судьба, и вновь обрести заветное счастье?

ДНИ в Telegram

14 апреля 2024, 22:05
Фото: Harry Laub / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 аудиокниг для уютных вечеров

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты

Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты
Почему российские звезды на фото выглядят так свежо и привлекательно? Конечно, дело не в камере и даже не в ракурсе – просто наши знаменитые красавицы следят за своей внешностью! Правильный уход за кожей начинается с понимания того, что каждый возраст требует особого подхода.

Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа

Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа
Современный мир, полный стресса и повседневной суеты, кажется лишенным магии мечтаний. Люди все чаще отказываются от поставленных целей, будто у них иссякли запасы внутренней энергии. Куда пропадает эта живительная сила, которая питает наши желания и мечты? Об этом "Дни.

ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной

ТЕСТ: попробуйте отгадать фильм СССР по кадру с мужчиной
Приглашаем проверить знания и вспомнить любимых героев советского кино. Сможете правильно определить фильм по изображению? Смелее – будем держать кулачки! Готовьтесь блеснуть эрудицией и вновь окунуться в золотую эпоху советского кино.

Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру"

Худеем на соках: 3 лучших рецепта для похудения от "Дни.ру"
Весна – лучшее время для очищения организма и витаминного заряда. В апреле начали приводить себя в форму и многие звезды шоу-бизнеса. Например, Виктория Боня в считанные дни подтянула фигуру, изменив рацион. Вдохновляться чужими результатами похудения хорошо, а как насчет того, чтобы самим взяться за дело? Редакция "Дни.

Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус

Подцепила бактерию и отмечает 36-летие: чего ждать от Кристины Асмус
Знаменитая актриса Кристина Асмус умеет удивлять и делает это из года в год. И речь не только о скандальном разводе с Гариком Харламовым и многострадальном фильме "Текст". Все как положено: яркому человеку – яркую жизнь! На днях популярная артистка огорошила фанатов новостью: пришлось двое суток пролежать в больнице.

Выбор читателей

14/04ВскГалкин* вышел на связь пьяным во время атаки Ирана на его новую родину 12/04Птн"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 13/04СбтПочему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 13/04СбтРайан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 13/04СбтКолесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 13/04СбтТест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?