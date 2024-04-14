Почему пропадают желания и энергия? Объяснила психолог Марина Гарбажа

Современный мир, полный стресса и повседневной суеты, кажется лишенным магии мечтаний. Люди все чаще отказываются от поставленных целей, будто у них иссякли запасы внутренней энергии.



Куда пропадает эта живительная сила, которая питает наши желания и мечты? Об этом "Дни.ру" рассказала психолог, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.

Остановите потерю энергии

Одна из важнейших причин этой проблемы кроется в зажатом состоянии сознания.

"Когда в человеке доминирует внутренний контроль, большая часть энергии, предназначенной в том числе для мечтаний и реализации желаний, расходуется на поддержание этого контроля", – поясняет психолог.

Стремление к идеалу, желание соответствовать ожиданиям общества или даже собственным высоким стандартам могут выжигать внутренний огонь желания. Но как же нам вернуть эту утраченную энергию и снова научиться мечтать?

Первый шаг – научиться освобождаться от зажатого состояния сознания и разрешать себе быть уязвимым. Иногда именно в моментах наивысшей уязвимости возникают самые сильные и чистые мечты. Позвольте себе быть неидеальным, признайте свои слабости и допустите возможность осуществления самых смелых желаний!

Пересмотрите свой взгляд на удовольствия

Не менее важно понять, что именно вдохновляет вас в настоящее время. Часто оказывается, что мы утрачиваем себя в поиске идеального источника удовольствия, забывая, что вдохновение может быть скрыто в самых неожиданных местах. Необходимо пересмотреть свои представления об удовольствии и научиться видеть в каждом новом опыте путь к внутренним трансформациям.

"Не всегда удовольствие является единственной наградой за наши действия. Например, поход на выставку может быть не только приятным времяпрепровождением, но и возможностью обогащения знаний, расширения круга общения и даже внутреннего роста через восприятие новых идей и перспектив", – отмечает Марина Гарбажа.

Отбросьте скромность

Ограничивая себя, мы лишаем себя возможности расти и развиваться. Удовлетворение только базовых потребностей не позволит нам испытать радость от жизни. Поэтому, хватит скромничать и стесняться своих желаний –ведь именно они служат мотором к дальнейшему росту и достижению желаемых целей.

"Мы стремимся получить материальные блага, чтобы удовлетворять свои ежедневные потребности в еде, жилье, социальных связях. А деньги, отношения, работа – все это "приходит" для удовлетворения наших потребностей", – поясняет Марина Гарбажа.

Психолог предлагает простую практику

Она поможет определить, что именно вы хотите изменить в своей жизни, чего вам не хватает. Нужно взять лист бумаги, и четко расписать свои потребности. Например: у вас синтетическое пальто, но вы хотели бы носить качественное пальто из шерсти, вы ходите только в кафе, но хотели бы выходить и в рестораны. И так далее. Смысл таков: если вы постоянно экономите, ищите скидки, не балуете себя, когда это возможно – значит, что у вас низкие потребности.

"Парадокс, но, если вы хотите раскрыть свои желания, привлечь больше интересных людей в свою жизнь или увеличить свои материальные возможности, для начала вам необходимо увеличивать свои потребности! Только в этом случае у вас будет расти энергетический ресурс на их удовлетворение, и приумножаться все остальные сферы жизни", – утверждает эксперт.

