Чем заменить надоевшую Турцию: советует эксперт по туризму Сапронова

Полюбившаяся россиянам Турция в последние годы подорожала в несколько раз. Всего за пару лет цены на путевки взлетели на 50%.



Однако эксперт по туризму, основатель турагентства "99 евро" Татьяна Сапронова уверяет, что это не повод отчаиваться, а отличная возможность искать альтернативу и открывать для себя новые страны. Специалист советует читателям "Дни.ру", чем заменить надоевшую Турцию.



Тунис: земля солнца и специй

Основатель турагентства "99 евро" подчеркивает, что основным конкурентом Турции является Тунис, который привлекает туристов манящим сочетанием белоснежных пляжей, лазурного моря и богатой истории. Эта страна предлагает оживленную атмосферу, исторические достопримечательности и оживленные рынки, где можно погрузиться в местный колорит. Тунис подойдет для тех кто любит европейский отдых, здесь сосредоточено очень много отелей, где основной контингент, как раз, европейцы. На побережье Хаммамет любителей солнца ждут широкие песчаные пляжи, а любители культуры могут посетить знаменитый карфагенский город Сиди-Бу-Саид.



Египет: страна фараонов

Эксперт рекомендует рассмотреть Египет, ведь он давно увлекает путешественников не только красивыми пляжами и многообразием подводного мира, но и своими древними чудесами, в том числе величественными пирамидами Гизы и храмами Луксора. Круизы по Нилу предлагают захватывающее знакомство с богатой историей и культурой страны. На курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх вы можете насладиться первоклассными пляжами, дайвингом и снорклингом среди ярких коралловых рифов. В Египте точно не придется скучать, ведь ленивый пляжный отдых здесь умело соединяется с динамичными активностями.



Греция: колыбель западной цивилизации

Греция манит сочетанием завораживающих островов, древних руин и гостеприимного населения. По словам Татьяны Сапроновой, Греция абсолютно разнообразна, поэтому каждый турист сможет обрести здесь то, что ему по душе. Санторини очаровывает своими белоснежными зданиями, синими крышами и панорамными видами на Эгейское море, сюда стоит ехать за невероятными пейзажами, потрясающими закатами и эстетическим наслаждением. Родос, самый большой остров Додеканес, предлагает как исторические достопримечательности, так и живописные пляжи. Афины, оживленная столица, является домом для легендарного Акрополя и других древних чудес.



Таиланд: страна улыбок

Далекий экзотический Таиланд славится своими белоснежными пляжами, пышными джунглями, приветливым населением и экзотическими развлечениями. Люди со всего мира едут сюда не только за пляжным отдыхом и наслаждением природой, но и за особенной атмосферой, наполненной улыбками и истинным удовольствием от жизни. Пхукет, крупнейший остров страны, предлагает широкий выбор пляжей, водных видов спорта и ночной жизни. Краби впечатляет своими отвесными скалами из известняка, бирюзовыми водами и укромными пляжами. Бангкок, оживленный мегаполис, сочетающий в себе древние храмы, современные небоскребы и ритмичные улицы города, здесь можно насладиться столичным тайским колоритом и попробовать местную уличную еду.



Куба: остров ритма и революции

Куба очаровывает своей уникальной культурой, которая представляет собой смесь испанских, африканских и карибских влияний. Гавана, колониальная столица страны, заполнена яркими зданиями, атмосферными улицами и ритмами сальсы. Варадеро предлагает более 20 километров белоснежных пляжей, первоклассные отели и возможности для разнообразных водных видов спорта. Тринидад, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагает проникновенный взгляд на кубинскую историю и культуру. Здесь очаровывает каждый уголок, окутывает теплом солнце и завораживает буйство сочных летних оттенков бирюзового океана, белоснежного песка и тропической зелени. Отдых на Кубе вас точно не оставит равнодушным.



"Выбирая альтернативу Турции, путешественники имеют бесконечный выбор захватывающих направлений и это лишь некоторые из многочисленных вариантов, готовых удивлять и очаровывать. Планируя отпуск в 2024 году, обязательно проконсультируйтесь с опытным турагентом, который исходя из ваших запросов подберет идеальный вариант для вашего незабываемого путешествия", – подытожила эксперт.

