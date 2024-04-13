Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

Английский язык сегодня – must have для любого человека. Он позволяет расширить кругозор, повысить ценность специалиста на рынке труда.



Но случается так, что ребенок долгие годы изучает язык в школе, но у него ничего не получается. С какой темы начать изучение языка, и как избежать ошибок? Ответ "Дни.ру" предоставила логопед-дефектолог, специалист по билингвальному развитию детей Мария Елисеева.

Владение иностранным языком на уровне родного позволяет легко вести коммуникацию, улучшить качество мышления, найти новых друзей за рубежом, а в будущем – устроиться на высокооплачиваемую работу.



Но в начале обучения ученики сталкиваются с рядом трудностей и ошибок, которые можно исключить и выйти на хороший уровень владения английским.

С какого возраста можно начинать изучение

Ответ однозначен: чем раньше, тем лучше. Когда стоит цель изучать язык для общей эрудиции, можно отложить уроки до возраста 4-5 лет. Если цель иная – свободное общение и понимание, стоит начинать еще раньше, с 1-3 лет.

Во многих случаях можно стартовать с рождения, чтобы оба языка воспринимались ребенком как родные. Соотношение в этом случае должно быть таким: 70% в пользу основного и 30% – иностранного. К примеру, можно общаться с ребенком на английском в дневное время, а вечером – на русском. Первые слова ребенка таким образом будут из обоих языков, он будет учиться формулировать мысли на каждом из них. В процессе малыш научится в равной степени свободно говорить на обоих языках. Для ребенка это не будет проблемой, ведь до 3 лет он воспринимает языки вполне естественно. Момент разграничений наступит позже, после трехлетия.

Общение должно быть естественным, без заучивания списков слов или составления таблиц. Примерно с года ребенок постигает язык интуитивно: запоминает понятия, реагирует на живую речь родителей, окружения, педагогов.

Таким образом и формируются две лингвистические карты, две системы, которые аккуратно укладываются в сознании. Так второй язык органично вписывается в жизнь и не воспринимается как иностранный.

С какой темы начать обучение

Не стоит рассчитывать на то, что ребенок выучит все и сразу или заговорит через месяц на новом языке. Стоит начинать с малого, постепенно увеличивая время обучения.

Темы должны быть максимально простыми, повседневными: еда, одежда, погода.

Важнее настрой ребенка и родителей, их положительный заряд. Занятия в игровой форме не утомляют малыша, делают изучение языка интересным, легким и более эффективным.

Распространенные ошибки в изучении английского

Использование зубрежки, заучивания

Чтобы ребенок свободно заговорил на английском, стоит помнить, что школьные методы не работают. Однотипные уроки, направленные на заучивание, не вызывают ничего, кроме скуки.

Отсутствие заинтересованности со стороны ученика – одна из главных ошибок. Потому стоит начинать обучение не с букв или правил, а с живой разговорной речи.

Постоянное повторение вместо понимания

Не нужно заставлять ребенка повторять фразы раз за разом. Так он говорить не научится. Эффективнее строить диалог, стимулировать общение и отвечать на вопросы.

Как и в родном языке, нужно постоянно развивать понимание речи. Восприятие на слух английского в мультфильмах, песнях, разговоре – важный и необходимый этап в обучении. Это помогает снять страх и быстрее научиться говорить.

Использование скучных учебников

Ребенку, особенно в младшем возрасте, не нужны учебники или таблицы. Лучше использовать игрушки и разыгрывать ситуации с участием любимых персонажей. Так малыш скорее вовлекается и запоминает новые слова быстрее, связывая их в голове с предметом обучения.

Расчет на мультики

Интересные красочные мультфильмы на планшете кажутся хорошим решением, но не всегда. Как правило, они развлекают, а не обучают. Чтобы закрепить результат, нужно сочетать видео с викторинами, плакатами. Например, после просмотра мультика спросить, что происходило на экране, как вели себя герои, как они выглядели.

Сочетание различных методик дает хороший результат: ребенок с удовольствием занимается и закрепляет знания без зубрежки.