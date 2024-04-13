Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Суббота 13 апреля

22:01Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского? 20:02Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского 17:02Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля! 14:02Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике 12:05Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы? 10:01Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет 06:41Райан Гослинг рассказал о влиянии своих дочерей на его роль в фильме "Барби" 03:16Почему молодым мужчинам нравятся женщины постарше? 00:28Почему опасно повторять операции за звездами? 23:32"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 21:44Бывшая невеста Виторгана показала, что у нее под одеждой 20:09Пугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 17:56Юрист Усков объяснил, почему Прилучный попал на деньги с Муцениеце 14:15Только 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12:23У фонда "Сколково" сменился руководитель 11:44Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 10:27Курьерскую службу в Москве приведут к единому стандарту 10:01Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость 08:32Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен 06:34Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 03:17Принц Уильям впервые прервал молчание после признания Кейт Миддлтон об онкологии 00:09Ольга Серябкина отмечает 39-летие: вспоминаем яркие моменты в карьере певицы 22:57"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье 21:46"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм 19:06"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой 16:54"Кто нуждается в жилье, добро пожаловать!": Шукшина предлагает недвижимость 13:54Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино 50-х годов? 12:50Критик Соседов прошелся катком по новому альбому Пугачевой 11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?

Когда и с какой темы лучше начинать изучение английского?
12
Мария Елисеева

Мария Елисеева

Специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков, автор курса "My English baby"

Английский язык сегодня – must have для любого человека. Он позволяет расширить кругозор, повысить ценность специалиста на рынке труда.

Но случается так, что ребенок долгие годы изучает язык в школе, но у него ничего не получается. С какой темы начать изучение языка, и как избежать ошибок? Ответ "Дни.ру" предоставила логопед-дефектолог, специалист по билингвальному развитию детей Мария Елисеева.

Мария Елисеева. Фото: пресс-служба

Владение иностранным языком на уровне родного позволяет легко вести коммуникацию, улучшить качество мышления, найти новых друзей за рубежом, а в будущем – устроиться на высокооплачиваемую работу.

Но в начале обучения ученики сталкиваются с рядом трудностей и ошибок, которые можно исключить и выйти на хороший уровень владения английским.

С какого возраста можно начинать изучение

Ответ однозначен: чем раньше, тем лучше. Когда стоит цель изучать язык для общей эрудиции, можно отложить уроки до возраста 4-5 лет. Если цель иная – свободное общение и понимание, стоит начинать еще раньше, с 1-3 лет.

Во многих случаях можно стартовать с рождения, чтобы оба языка воспринимались ребенком как родные. Соотношение в этом случае должно быть таким: 70% в пользу основного и 30% – иностранного. К примеру, можно общаться с ребенком на английском в дневное время, а вечером – на русском. Первые слова ребенка таким образом будут из обоих языков, он будет учиться формулировать мысли на каждом из них. В процессе малыш научится в равной степени свободно говорить на обоих языках. Для ребенка это не будет проблемой, ведь до 3 лет он воспринимает языки вполне естественно. Момент разграничений наступит позже, после трехлетия.

Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com

Общение должно быть естественным, без заучивания списков слов или составления таблиц. Примерно с года ребенок постигает язык интуитивно: запоминает понятия, реагирует на живую речь родителей, окружения, педагогов.

Таким образом и формируются две лингвистические карты, две системы, которые аккуратно укладываются в сознании. Так второй язык органично вписывается в жизнь и не воспринимается как иностранный.

С какой темы начать обучение

Не стоит рассчитывать на то, что ребенок выучит все и сразу или заговорит через месяц на новом языке. Стоит начинать с малого, постепенно увеличивая время обучения.

Темы должны быть максимально простыми, повседневными: еда, одежда, погода.

Важнее настрой ребенка и родителей, их положительный заряд. Занятия в игровой форме не утомляют малыша, делают изучение языка интересным, легким и более эффективным.

Распространенные ошибки в изучении английского

Использование зубрежки, заучивания

Чтобы ребенок свободно заговорил на английском, стоит помнить, что школьные методы не работают. Однотипные уроки, направленные на заучивание, не вызывают ничего, кроме скуки.

Отсутствие заинтересованности со стороны ученика – одна из главных ошибок. Потому стоит начинать обучение не с букв или правил, а с живой разговорной речи.

Фото: West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press / www.globallookpress.com

Постоянное повторение вместо понимания

Не нужно заставлять ребенка повторять фразы раз за разом. Так он говорить не научится. Эффективнее строить диалог, стимулировать общение и отвечать на вопросы.

Как и в родном языке, нужно постоянно развивать понимание речи. Восприятие на слух английского в мультфильмах, песнях, разговоре – важный и необходимый этап в обучении. Это помогает снять страх и быстрее научиться говорить.

Использование скучных учебников

Ребенку, особенно в младшем возрасте, не нужны учебники или таблицы. Лучше использовать игрушки и разыгрывать ситуации с участием любимых персонажей. Так малыш скорее вовлекается и запоминает новые слова быстрее, связывая их в голове с предметом обучения.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Расчет на мультики

Интересные красочные мультфильмы на планшете кажутся хорошим решением, но не всегда. Как правило, они развлекают, а не обучают. Чтобы закрепить результат, нужно сочетать видео с викторинами, плакатами. Например, после просмотра мультика спросить, что происходило на экране, как вели себя герои, как они выглядели.

Сочетание различных методик дает хороший результат: ребенок с удовольствием занимается и закрепляет знания без зубрежки.

ДНИ в Telegram

13 апреля 2024, 22:01
Фото: kati / imageBROKER.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путь к себе: 5 книг, которые помогут стать лучшей версией себя

По теме

Почему игровая методика более эффективна при изучении иностранного языка детьми?

Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето?

Сюжеты Образование

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского

Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского
В детстве он пережил развод родителей и переезд из России за границу. Наследник Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского получил европейское воспитание, но не забыл свои корни. Актриса Наталья Андрейченко и композитор Максим Дунаевский поначалу были счастливы в браке.

Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!

Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!
Создание уникального имиджа не обязательно подразумевает изобретение чего-то совершенно нового. Достаточно взглянуть в новом ракурсе на нынешних артисток шоу-бизнеса. Вот увидите – на звездах сцены и на обычных женщинах одна и та же одежда смотрится совершенно по-разному. В последнее время часто возникает путаница между понятиями моды и стиля, которые ошибочно воспринимаются как взаимозаменяемые.

Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике

Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике
Вокруг пластической хирургии создано множество мифов: силиконовые импланты провоцируют рак молочной железы, ринопластика приводит к нарушению дыхания, а абдоминопластика имеет лишь временный результат. Такими мифами обросли не только последствия пластической хирургии, но и процесс подготовки к разного рода операциям.

Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?

Тест: сможете отгадать по фото возраст российской актрисы?
Давайте узнаем, как работает ваша интуиция! Тест от команды "Дни.ру" позволит вам по-новому взглянуть на знакомых звезд отечественного кинематографа! Лицо каждой медийной личности скрывает множество нюансов.

Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет

Увидел сон и стал королем шансона: Михаилу Шуфутинскому – 76 лет
Поздравлять этого артиста нужно не только 3 сентября, когда вся страна от мала до велика поет его вечную песню о кострах рябин. Легенда шансона Михаил Шуфутинский отмечает день рождения 13 апреля 2024 года и поражает нас историей успеха! В советское время за рубежом он часто размышлял о своем везении.

Выбор читателей

12/04ПтнТолько 25% людей могут пройти этот тест на знание советского кино: попробуйте свои силы 12/04ПтнПугачева готовит церемонию: Орбакайте отправилась на небеса 12/04ПтнКритик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов 12/04Птн"Виноват Меладзе": Джанабаева спустила на мужа всех собак 12/04ПтнКристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации 11/04Чтв"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье