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Пятница 12 апреля

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Почему опасно повторять операции за звездами?

Почему опасно повторять операции за звездами?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Селебрити всегда задают тренды и не только в сфере моды и стиля, но и в пластической хирургии. Многие девушки мечтают о попе, как у Ким Кардашьян, тонком изящном носике, как у Виктории Бэкхем и "кошачьем" взгляде, как у Беллы Хадид.

Ради того, чтобы хоть как-то приблизится к внешности знаменитостей девушки готовы на любые жертвы, в том числе, на пластику. Девушки слепо копируют чужую внешность, не задумываясь о последствиях, а они могут быть самыми серьезными и непоправимыми. Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал почему опасно повторять операции за звездами .

Тигран Алексанян категорически против того, чтобы пытаться скопировать чужую внешность с помощью пластической хирургии. По словам эксперта, даже самые лучшие хирурги не могут гарантировать, что конечный результат будет таким же, как у звезды. Это связано с рядом факторов, которые могут повлиять на исход операции.

Во-первых, форма лица, строение костей и мягких тканей у каждого человека уникальны. То, что идеально подходит одной знаменитости, может не подойти другой. Например, у Ким Кардашьян естественно пышные формы, а у Виктории Бэкхем — тонкие и хрупкие. Если девушка с изначально худым телосложением решит увеличить ягодицы имплантами, то велика вероятность, что они будут выглядеть неестественно и исказят пропорции фигуры.

То же самое касается лица, здесь также важен индивидуальный подход пластического хирурга. Возьмем, к примеру, ринопластику. Многие пациентки приходят к хирургам с запросом на “трендовый” тонкий, короткий, вздернутый нос, но такая форма мало кому подходит. К примеру, у Виктории Бэкхем довольно мелкие черты лица, ярко выраженные скулы и острый подбородок, поэтому нос такой формы смотрится на её лице вполне гармонично и изящно. Но если представить такой короткий нос с узкой спинкой и вздернутым кончиком на девушке с круглыми щеками, высоким лбом и квадратным подбородком, то на такой внешности “трендовый” нос затеряется, будет выглядеть странно. Кроме того, при выборе формы носа необходимо ориентироваться не только на анатомию лица и тип внешности, но и брать во внимание этническую принадлежность. Логично полагать, что на девушках с кавказским типом внешности такой нос будет выглядеть неестественно.

Фото: Freepik

Во-вторых, не стоит забывать о возможных осложнениях, которые могут возникнуть после операции. К примеру, знаменитая у голливудских селебрити операция по удалению комков Биша, позволяющая получить фактурные скулы, имеет негативные последствия в виде запавших щек. А некогда модная пышная шарообразная грудь из-за тяжелого веса может стать причиной болей в спине и неправильной осанки.

Кроме того, важно учитывать психологические аспекты копирования внешности знаменитостей. Постоянное сравнение себя со звездой может привести к неудовлетворенности своей внешностью и развитию комплексов. Девушка может начать воспринимать пластическую хирургию как способ компенсировать недостатки своего тела и приблизиться к идеалу, который навязывается обществом. Однако важно помнить, что пластика не может решить всех проблем, связанных с самооценкой. Настоящая красота заключается не во внешней схожести с кем-то, а в индивидуальности и принятии себя.

Тигран Алексанян подчеркивает, что истинная цель пластической хирургии заключается в том, чтобы превращать недостатки в достоинства, делать внешность более привлекательной и гармоничной, исходя из индивидуальных анатомических особенностей каждого, а не слепо копируя тренды и чужой облик.

Пластическая хирургия может помочь улучшить внешность и повысить уверенность в себе, только в том случае, если она проводится квалифицированным специалистом, с учетом всех нюансов внешности, а также пожеланий и ожиданий пациента.

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13 апреля 2024, 00:28
Фото: Freepik
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