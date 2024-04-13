Колесит по миру и любит маму: каким стал сын Андрейченко и Дунаевского

В детстве он пережил развод родителей и переезд из России за границу. Наследник Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского получил европейское воспитание, но не забыл свои корни.



Актриса Наталья Андрейченко и композитор Максим Дунаевский поначалу были счастливы в браке. В 1982 году русская Мэри Поппинс подарила мужу сына, которого нарекли Дмитрием. Но пока малыш подрастал, артистка встретила на киносъемках новую любовь — звезду Голливуда, швейцарца Максимилиана Шелла, который был старше Натальи Андрейченко на 26 лет.

С мужем Максимом Дунаевским звезда СССР расходилась долго. Актриса металась между родиной и заграницей, и в конце концов эмигрировала вместе с ребенком. Мальчик поладил с отчимом, установил с ним теплые отношения и многое от него перенял, в том числе фамилию. Сейчас сыну Натальи Андрейченко от Максима Дунаевского уже 41 год. Каким стал Дмитрий Шелл, видно по его фотографиям и видео в социальной сети.

Наследник актрисы и композитора указал на официальной странице, что владеет четырьмя языками, включая русский. Дмитрий Шелл получил степень MBA (магистра делового администрирования, — Прим. ред.) и теперь занимается бизнесом. Сын Андрейченко и Дунаевского показывает живописные ландшафты, шумные вечеринки, элитные автомобили и недвижимость.

В профиле Дмитрия Шелла — кадры из разных стран, он колесит по миру и мотивирует себя достигать большего. В описание к публикациям он нередко добавляет афоризмы авторитетных исторических личностей, отдавая предпочтение Сунь-цзы.

Внешне сын актрисы Натальи Андрейченко очень похож на родного отца, Максима Дунаевского. При этом Дмитрий обладает мускулистым телом, не стесняется фотографировать свои бицепсы и кубики пресса.

В комментариях на странице в соцсети он поддерживает общение с иностранцами, а также друзьями и родственниками из России. Сын Натальи Андрейченко не забывает свои корни. Пару лет назад мужчина признался, что подумывает взять двойную фамилию или даже сменить фамилию Шелл на Дунаевский. Возможно, однажды Дмитрий на это решится.

Русская Мэри Поппинс увлеченно просматривает аккаунт сына. Наталья Андрейченко не скупится на похвальные отзывы. "Спасибо, мама. Я тебя люблю", — пишет Дмитрий Шелл. А мы не сомневаемся, что это взаимно.