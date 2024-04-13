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Суббота 13 апреля

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Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!

Мастерская стиля: Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока стоят у руля!
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Создание уникального имиджа не обязательно подразумевает изобретение чего-то совершенно нового. Достаточно взглянуть в новом ракурсе на нынешних артисток шоу-бизнеса. Вот увидите – на звездах сцены и на обычных женщинах одна и та же одежда смотрится совершенно по-разному.

В последнее время часто возникает путаница между понятиями моды и стиля, которые ошибочно воспринимаются как взаимозаменяемые. Конечно, звезды российского шоу-бизнеса задают тренды, но стоит ли их копировать? Попробуйте разработать свой собственный уникальный стиль, вдохновляясь внешним видом модных красавиц сцены.

Классика жанра

Пример — изысканная и бесподобная Рената Литвинова. К вечной классике относятся строгие костюмы, юбка-карандаш, туфли на умеренном каблуке, изящные шляпки и элегантные пальто.

Рената Литвинова. Фото: соцсети / @renatalitvinovaofficiall

Женщина, выбравшая классический стиль, должна уделять внимание своей прическе и макияжу, где также ценится сдержанность. Классика требует прямой осанки и уверенной походки. Не забывайте об утонченных манерах, которые демонстрирует Рената Литвинова!

Полет фантазии

Пример — независимая и позитивная Наташа Королева. Творческие личности выделяются из толпы, предпочитая одежду необычных фасонов и ярких цветов, дополняя ее оригинальными аксессуарами.

Наташа Королева. Фото: соцсети / @koroleva__star

Этот стиль ассоциируется с комбинацией случайных вещей в образе, однако некоторые публичные персоны достигают в нем совершенства. Есть чему поучиться у Наташи Королевой, которая создает букет эмоций из микса самых несовместимых элементов гардероба!

Шикарный физкульт

Пример — современная и активная Клава Кока. Спортивный стиль пользуется популярностью благодаря своей функциональности, а элементы гламура придают ему выражение праздника без отрыва от повседневности.

Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

Современный спортивный стиль включает не только тренировочные костюмы и широкие брюки, но и разнообразные топы, бриджи, юбки. Выбор на любой вкус, и Клава Кока умело этим пользуется!

Чтобы создать модный образ по душе, необходимо, прежде всего, узнать себя, оценить ритм жизни и определиться с предпочтениями, которые не зависят от мнения окружающих. Удачный стиль в одежде подразумевает гармонию между внутренним миром и внешним обликом. Российские знаменитости Рената Литвинова, Наташа Королева и Клава Кока не изобрели велосипед — они лишь показали миру себя настоящих и теперь стоят у руля!

ДНИ в Telegram

13 апреля 2024, 17:02
Наташа Королева. Фото: соцсети / @koroleva__star
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Фоторепортаж

Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста

Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Chu Baorui / Cfoto / Global Look Press/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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