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Пятница 12 апреля

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Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации

Кристина Асмус озвучила диагноз после известия о госпитализации
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После того, как стало известно о госпитализации Кристины Асмус, поклонники с нетерпением ждали объявления ее диагноза. Их опасения оправдались, когда сама актриса поделилась информацией о своем состоянии.

В своем блоге асмус рассказала, что должна была выступить на спектакле, но ночью у нее поднялась температура до 40 градусов. Это стало серьезным поводом для беспокойства ее поклонников.

За последние полтора года здоровье Кристины было предметом обсуждений из-за ее постоянных проблем со здоровьем. Некоторые даже предполагали, что она игнорирует свое состояние, чтобы не нарушать график съемок. Оказалось, что их опасения были обоснованными.

Через несколько дней после госпитализации актриса опубликовала фотографию из больницы, на которой ее почти не узнать. Она выглядела изможденной и бледной из-за тусклого освещения. Больница прервала ее работу и заставила остановить все проекты.

В своем блоге Кристина выразила благодарность всем, кто пожелал ей выздоровления. Она призналась, что устала работать на износ. Раньше она чувствовала вину за больничные дни и стыдилась отдыха. Теперь же понимает, что перегрузка не исчезнет сама по себе. Ее проекты пересеклись во времени, и она не смогла справиться с нагрузкой. Подписанные контракты требовали выполнения, и ей пришлось договориться со своим организмом.

Кристина поделилась своими мыслями о том, что в 35 лет уже не так просто работать без передышки. Ее слова вызывают сочувствие и понимание у многих, кто сталкивался с ситуациями перегрузки и нехватки времени на восстановление. Надежда на скорейшее выздоровление и поддержка со стороны фанатов становятся для нее важными опорами в этот непростой период.

ДНИ в Telegram

12 апреля 2024, 11:44
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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