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Четверг 11 апреля

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"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье

"Невеста!": умолчавшая о главном Загитова показала свадебное платье

Сейчас в жизни олимпийской чемпионки непростой период – она сдает экзамены перед защитой диплома о высшем образовании. Но это далеко не единственное, что занимает ее мысли.

Активности Алины Загитовой можно только позавидовать. Остался практически месяц до 22-летия олимпийской чемпионки, но как пройдет праздник — пока загадка. Все дело в том, что фигуристка не освещает личную жизнь, но изредка намекает, что все в порядке. А вечером 11 апреля Алина Загитова поразила тысячи поклонников кадрами из магазина свадебных платьев.

Знаменитость разместила ролик в Telegram и, снимая саму себя, отметила, что это весьма неожиданно! Такого рода контент фанаты спортсменки точно не ждали, ведь даже о наличии второй половинки она не рассказывала широкой публике.

Фото: Telegram / @azagitova_official

"Ребят, по-моему, это самый неожиданный кружочек в моем телеграм-канале. Посмотрите, где я! В магазине свадебных платьев! Интересно, к чему это?" — обратилась Алина Загитова к своим подписчикам.

Фото: Telegram / @azagitova_official

На отдельном фото 21-летняя олимпийская чемпионка показала свадебное платье и даже фату.

Фото: Telegram / @azagitova_official

Но о главном Загитова все-таки умолчала: не понятно, чья намечается свадьба и намечается ли вообще. Поклонники тем временем разделились на два лагеря: одни уверены, что звезде еще рано выходить замуж, а другие твердят, что уже в самый раз.

"Что? Поздравляем!", "Невеста! В этот самый миг ты прекрасней всех", "Алина, ждем объяснения", — пишут фанаты Загитовой в комментариях.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 22:57
Фото: Telegram / @azagitova_official
Telegram / @azagitova_official✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

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