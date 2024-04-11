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Четверг 11 апреля

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"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой

"До этого ни с кем": жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой
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Примерная жена и мать Юлия Проскурякова решила попробовать новенькое и не скрыла этого от знаменитого супруга. В конце концов, избраннице Игоря Николаева всего 41 – все еще впереди.

Вся Россия следила за подробностями разбирательств в семье Наташи Королевой, когда она уличила своего супруга Тарзана в неверности. Ее жалели, мол, зря за него выходила, ведь с бывшим-то любовь была неземная. Впрочем, Игорь Николаев хорошо живет и без Наташи Королевой, а его нынешняя супруга Юлия Проскурякова упускать свое счастье не собирается.

В конце 80-х композитор "раскрутил" исполнительницу шлягера "Желтые тюльпаны", а после расставания с ней Николаев занялся карьерой следующей жены. И когда Проскурякова запела со сцены своим ангельским голоском, все сразу поняли — в индустрии очередная певица.

Фото: соцсети

Но вокальное мастерство знаменитой блондинки критики на 5 баллов не оценили. Но негоже зарывать талант в землю, и тогда Юлия Проскурякова стала актрисой, и вновь любимый муж Игорь Николаев подсобил ей на творческом поприще.

Фото: соцсети

В середине апреля начнется показ третьего сезона сериала "Детектив на все руки", где избранница композитора играет разлучницу. В самом начале проекта Проскурякова открыла для себя новый опыт, когда целовалась с коллегой. Конечно, все по сценарию, да и один раз не считается. Или считается? Видимо, Игорь Николаев смирился.

Фото: соцсети

"До этого момента в фильмах я ни с кем не целовалась... Актерская профессия предполагает такие сцены, и здесь ничего не поделаешь, все когда-то происходит впервые", — так жена Николаева оправдалась за поцелуй с коллегой.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 19:06
Фото: соцсети
TV Mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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