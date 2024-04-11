Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой

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Четверг 11 апреля

11:43Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой 10:15Павел Прилучный нажил проблемы с судом из-за долга 08:58Влад Соколовский раскрал дату и подробности отложенной свадьбы 06:51Переживающая всплеск популярности Плетнева рассказала о новом альбоме группы "Винтаж" 03:27Гузеевой после операции пришлось заступаться за оскорбленную Кудрявцеву 00:14Рене Зеллвегер вернется к звездной роли в сиквеле фильма "Бриджит Джонс" 22:41"Это как ветрянка": показавшая себя Ксения Собчак дала знать о болезни 21:24"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности 19:50Покрытый татуировками сын Яковлевой сообщил о симпатии к рыжей девушке 16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни
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Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой

Названа личность новой фаворитки 91-летнего Киркорова после разрыва с молодой подругой
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91-летний Бедрос Киркоров стал объектом интереса общественности после того, как разошлись слухи о его новых отношениях. В прошлом году стало известно, что он развелся со своей женой Людмилой, с которой прожил более 25 лет.

По словам самого Киркорова-старшего, причиной разрыва стало то, что его бывшая жена не уделяла ему должного внимания. Особенно учитывая его уже пожилой возраст и проблемы со здоровьем.

На одном из концертов Филипп Киркоров представил своей аудитории новую возлюбленную своего отца – 43-летнюю Олесю, которая стала его помощницей и затем дамой сердца. Они проживали вместе в столичной квартире, пока не произошел конфликт, в результате которого Олеся покинула их общее жилище. Бедрос, не желая вступать в новый брак и убежденный, что женщинам нужно только его имущество, быстро нашел себе новую компанию.

Сейчас у 91-летнего Киркорова появилась новая подруга, которая заботится о нем и сопровождает на медицинских обследованиях. Ей 57 лет, и она является племянницей легендарного летчика Алексея Маресьева. Друзья артиста утверждают, что Бедрос не любит одиночество и всегда находит себе компанию. Несмотря на свой преклонный возраст, он радуется новым отношениям и благодарен своей новой подруге за заботу и внимание.

Киркоров пережил много тяжелых моментов в жизни, включая смерть своей дочери много лет назад. Он провел долгие годы в счастливом браке со своей второй женой Людмилой, пока не начал замечать ее недостатки. Теперь он радуется новому этапу в своей жизни, благодаря заботливой поддержке новой возлюбленной.

ДНИ в Telegram

11 апреля 2024, 11:43
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ведра черной икры, санкционка на миллионы рублей и грузовик цветов: Киркоров отметил 55-летие с королевским размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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