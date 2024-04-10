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Среда 10 апреля

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"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности

"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности
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Звездную парочку можно только поздравить – поводов для беспокойства нет. Народный артист России Олег Газманов все сделал по высшему разряду, а жена и подавно. Во дает!

С каждым годом, проведенным вместе, исполнитель хита "Ясные дни" и его дама сердца доказывают, что семейное счастье нужно оберегать, тогда оно выдержит любые испытания временем. Знаменитый певец Олег Газманов и его суженая Марина научились расти и развиваться вместе.

Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

Более 20 лет молодая жена ублажала артиста и собирала все сливки. А теперь эскадрон его мыслей шальных уступает другому музыкальному исполнителю, которому повезло, что он русский. Не только ж одному "есаулу" на родине зарабатывать!

Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

Белокурый соловей российской сцены SHAMAN потихоньку забирает патриотический хлебушек, который Олег Газманов приватизировал еще в 90-х. Видимо, подзабыл Ярослав Дронов русскую пословицу: на чужой каравай рот не разевай.

А теперь похоже, что у Марины Газмановой финансы поют романсы. Уж страсть как желает она раскрутить свой блог в социальной сети, где имеет опыт заработка на рекламе. Что только ни делала возлюбленная народного артиста РФ, чтобы привлечь новую аудиторию.

Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

Наконец, решила она выкатить пост о семейных подробностях, которые люди совестливые и интеллигентные предпочитают не выставлять на всеобщее обозрение. Но Олег Газманов выбрал в жены дамочку не из робких.

Очевидно, знаменитая супруга рассчитывала привлечь внимание фанатов и журналистов, приплетая очень деликатную тему к творчеству мужа. Как говорится, и нашим и вашим за копейку спляшем.

Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

"Он в творческих муках вынашивает новые песни... Написано уже восемь текстов и два музыкальных сопровождения. Наблюдаю за ним, как муза за беременным творцом", — так 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности.

Что тут скажешь — быстрей бы уже разродился!

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 21:24
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
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Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

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Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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