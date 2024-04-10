"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности

Звездную парочку можно только поздравить – поводов для беспокойства нет. Народный артист России Олег Газманов все сделал по высшему разряду, а жена и подавно. Во дает!

С каждым годом, проведенным вместе, исполнитель хита "Ясные дни" и его дама сердца доказывают, что семейное счастье нужно оберегать, тогда оно выдержит любые испытания временем. Знаменитый певец Олег Газманов и его суженая Марина научились расти и развиваться вместе.

Более 20 лет молодая жена ублажала артиста и собирала все сливки. А теперь эскадрон его мыслей шальных уступает другому музыкальному исполнителю, которому повезло, что он русский. Не только ж одному "есаулу" на родине зарабатывать!

Белокурый соловей российской сцены SHAMAN потихоньку забирает патриотический хлебушек, который Олег Газманов приватизировал еще в 90-х. Видимо, подзабыл Ярослав Дронов русскую пословицу: на чужой каравай рот не разевай.

А теперь похоже, что у Марины Газмановой финансы поют романсы. Уж страсть как желает она раскрутить свой блог в социальной сети, где имеет опыт заработка на рекламе. Что только ни делала возлюбленная народного артиста РФ, чтобы привлечь новую аудиторию.

Наконец, решила она выкатить пост о семейных подробностях, которые люди совестливые и интеллигентные предпочитают не выставлять на всеобщее обозрение. Но Олег Газманов выбрал в жены дамочку не из робких.

Очевидно, знаменитая супруга рассчитывала привлечь внимание фанатов и журналистов, приплетая очень деликатную тему к творчеству мужа. Как говорится, и нашим и вашим за копейку спляшем.





"Он в творческих муках вынашивает новые песни... Написано уже восемь текстов и два музыкальных сопровождения. Наблюдаю за ним, как муза за беременным творцом", — так 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности.

Что тут скажешь — быстрей бы уже разродился!