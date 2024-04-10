Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"

Пережив массовое унижение перед миллионами россиян, которые требовали от нее покаяться и раскошелиться на благотворительность, Анастасия Ивлеева оставила "теплое местечко".

Еще 20 лет назад о ней было ни слуху ни духу. У нее не было мировой славы, дорогих авто, шикарных украшений и самооценки выше небоскреба. Простая девочка из деревни Разметелево Ленинградской области попытала счастья и добилась роскошной жизни. В юности Анастасия Ивлеева стала раскручивать свое имя как блогер и ведущая шоу "Орел и решка", а затем ей удалось стать женой рэпера Элджея.

Однако образ комичной особы девушка переросла, да и брак с популярным артистом, чья песня про кадиллак доносилась из всех щелей в России в 2020 году, привел к разводу. Зато стала Анастасия Ивлеева уже настолько широко известной и богатой звездой, что снялась в фильме "Монастырь", а затем решила закатить "голую вечеринку" в декабре 2023 года. Народ счел мероприятие "пиром во время чумы" и потребовал привлечь знаменитость к ответственности — за отказ скоромно жить в соборности без греха тяжкого.

Каялась в водолазке до подбородка Анастасия Ивлеева и лила слезы на камеру, чтобы простили ее "братья и сестры", которых, будем честными, она себе ровней не считала. В отношении экс-жены российского музыканта подавали судебные иски, желая взыскать аж миллиард долларов за моральный ущерб. Но как-то удалось Ивлеевой выйти сухой из воды, чтобы куражиться дальше, как привыкла элита российского шоу-бизнеса.

Теперь, наконец, стало известно, что Анастасия Ивлеева избавилась от бизнеса в России в 2024 году практически сразу после открытия. Ей принадлежала часть закусочной в центре столицы, где в меню значились позиции с названиями, тематически связанными с той самой "голой вечеринкой".

После провальной попытки попиариться на собственном покаянии Ивлеева осталась без доли в деле. Судя по всему, у бывшей жены Элджея разбогатеть на фальшивых муках совести не вышло.