Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"

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Среда 10 апреля

16:23Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки" 13:42Тест: угадайте советское кино по его названию за рубежом 11:35В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО 11:18Волочкова раскрыла личность любовника, с которым отправляется на Мальдивы 09:54Ирина Шейк нашла убидительный способ доказать, что не делала пластических операций 08:40Как живет звезда "Бедной Насти" Елена Корикова после завершения карьеры 06:22Появились данные о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным 03:43Звезды шоу-бизнеса, которые снимались в кино во время беременности 00:02Меган Маркл отказалась ехать с детьми в Великобританию из-за проблем с охраной 22:13Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского 20:32"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома 18:22Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете 16:30"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком 14:30Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде вечером 9 апреля 14:11Салтыкова рассказала, что Лолиту подставили на скандальной вечеринке Ивлеевой 12:42ГК "КОРТРОС": Собственные медиа застройщиков работают на репутацию всей стройотрасли 11:51Дибров захотел услышать от Бузовой подробности измены в браке с Тарасовым 11:18Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме 10:22Отец Агутина раскрыл причину многолетней популярности Пугачевой 08:50Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия 06:49Как сестра Кейт Миддлтон разочаровала весь мир и превратилась в позор семьи 03:28Дженнифер Энистон в глумливой манере поздравила друга с днем рождения 00:11Кристен Стюарт отмечает 34 года: как актрисе удалось обрести мировую славу 22:24Бросила Чумакова: Ковальчук сообщила о начале новой жизни 20:3847-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей 17:53"Будешь жалеть": взявшая малыша Клава Кока врезала одинокой Бузовой 16:59В Подмосковье подписали 322 договора на летние веранды 16:01Полиция разберется: актер Павел Деревянко влип в крупную аферу 13:23Источник: Собчак снимает фильм о Пугачевой ради спасения репутации Примадонны в России 12:43Отчаявшаяся Федосеева-Шукшина решила помирить дочерей неожиданным способом 11:07Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника 10:05Поплавская крепко приложила Успенскую после провального выступления певицы 08:49Калашникова назвала крайне опасным метод похудения Пугачевой 06:13От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам 03:25Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний 00:02Удобрения – это просто: секреты садовода по лунному календарю 20:19Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя 18:24Том Круз и Риана: рост этих звезд оказался ниже, чем вы думаете 14:06Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье 10:08Самые громкие скандалы в карьере Бузовой, сделавшие ей имя 06:34Самые известные звезды Голливуда, которые имеют славянские корни 03:45История знакомства Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как супругам удалось стать образцовой парой 00:32Звезды российского шоу-бизнеса, которым катастрофически не везет в браке 20:36Экстремально похудевшую Боню предупредили о критической опасности для здоровья 17:475 культовых платьев из фильмов с Мэрилин Монро, которые скрывали ее недостатки 14:38Страх больших денег: как его преодолеть и использовать как ресурс для финансового успеха? Советы бизнес-психолога 12:09Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет 10:12Денис Клявер отмечает 49-летие: вспоминаем яркие моменты карьеры солиста "Чай вдвоем" 06:15Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон 03:44Маколей Калкин отметил день рождения невесты: как сегодня живет звезда фильма "Один дома"
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Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"

Ивлеева избавилась от бизнеса в России после "голой вечеринки"
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Пережив массовое унижение перед миллионами россиян, которые требовали от нее покаяться и раскошелиться на благотворительность, Анастасия Ивлеева оставила "теплое местечко".

Еще 20 лет назад о ней было ни слуху ни духу. У нее не было мировой славы, дорогих авто, шикарных украшений и самооценки выше небоскреба. Простая девочка из деревни Разметелево Ленинградской области попытала счастья и добилась роскошной жизни. В юности Анастасия Ивлеева стала раскручивать свое имя как блогер и ведущая шоу "Орел и решка", а затем ей удалось стать женой рэпера Элджея.

Фото: соцсети / @_agentgirl_

Однако образ комичной особы девушка переросла, да и брак с популярным артистом, чья песня про кадиллак доносилась из всех щелей в России в 2020 году, привел к разводу. Зато стала Анастасия Ивлеева уже настолько широко известной и богатой звездой, что снялась в фильме "Монастырь", а затем решила закатить "голую вечеринку" в декабре 2023 года. Народ счел мероприятие "пиром во время чумы" и потребовал привлечь знаменитость к ответственности — за отказ скоромно жить в соборности без греха тяжкого.

Фото: соцсети / @_agentgirl_

Каялась в водолазке до подбородка Анастасия Ивлеева и лила слезы на камеру, чтобы простили ее "братья и сестры", которых, будем честными, она себе ровней не считала. В отношении экс-жены российского музыканта подавали судебные иски, желая взыскать аж миллиард долларов за моральный ущерб. Но как-то удалось Ивлеевой выйти сухой из воды, чтобы куражиться дальше, как привыкла элита российского шоу-бизнеса.

Теперь, наконец, стало известно, что Анастасия Ивлеева избавилась от бизнеса в России в 2024 году практически сразу после открытия. Ей принадлежала часть закусочной в центре столицы, где в меню значились позиции с названиями, тематически связанными с той самой "голой вечеринкой".

После провальной попытки попиариться на собственном покаянии Ивлеева осталась без доли в деле. Судя по всему, у бывшей жены Элджея разбогатеть на фальшивых муках совести не вышло.

ДНИ в Telegram

10 апреля 2024, 16:23
Фото: соцсети / @_agentgirl_
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Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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