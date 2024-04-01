Кейт Миддлтон разочаровала публику отсутствием на праздновании Пасхи в Виндзоре

Публика, которая следит за здоровьем Кейт Миддлтон, испытали разочрование. Сообщается, что людям так и не удалось увидеть принцессу в Виндзоре. минуты.

Недавно светским обозревателям удалось выяснить, что Карл III, как и Кейт, борется в настоящее время с онкологическим заболеванием. Несмотря на проблемы со здоровьем он присутствовал на торжественной пасхальной службе. При этом супруга принца Уильяма данное мероприятие обошла стороной.

Отмечается, что в часовне не появились также ни сам принц, ни его дети. Таким образом, в пасхальный день ни Кейт, ни всей ее семьи вообще не было в Виндзоре. Примечательно, что чуть более недели назад она еще находилась именно там, поскольку после выписки из больницы после операции Миддлтон переехала в коттедж Аделаида, который находится рядом с королевским замком.

Стоит отметить, что в определенный момент Кейт с детьми перевезли в ее загородный особняк Анмер Холл , расположенный в графстве Норфолк. Именно там семья принцессы решила провести пасхальные школьные каникулы.

Пасху Кейт и ее семья встретили в нетипичной для них обстановке, фактически без соблюдений всех положенных ритуалов, тихо и скромно, в домашней обстановке.

По данным, которые распространяет таблоидная пресса, в праздничной трапезе принца и принцессы приняли участие родители Кейт — Майкл и Кэрол. Они живут в Баклбери, что совсем неподалеку от Анмер Холла.

Пока что нет никакой информации о том, когда же Кейт сможет выйти в свет перед публикой. Ясно ишь одно — это напрямую зависит от прогресса в ее лечении.