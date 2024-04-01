Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной

Роберт Паттинсон впервые стал отцом Тесты Бывшая жена Аршавина перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему заменуОдин краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену "С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналистаУргант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста

Лента новостей

Понедельник 1 апреля

17:39Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной 17:16В Подмосковье открылась приемная кампания в первые классы 16:16"У меня счастливое время": родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине 15:55Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации 12:51"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой 11:07"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян 10:12Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице 06:11Она такая одна: 10 откровений американской звезды Синди Кроуфорд 03:1541 год Сергею Лазареву: мама зовет певца Солнышком и несет житейскую мудрость 00:07Как отсрочить старость. 5 идей профессора Алексаняна 21:20Психология счастливых людей: что делают счастливые люди по-другому 18:13Гинеколог Калиматова назвала ключевые аспекты в подготовке к беременности 15:03Подмешала яд и понесла наказание: "кормилице" СССР Лайме Вайкуле 70 лет 12:12Запахло весной! Звезды шоу-бизнеса против роз: кто из них краше? 10:03Эхо шестидесятых: советский фильм "Доживем до понедельника" вместо тысячи премьер 06:45Термальные чудеса: гайд по контрастному умыванию для красоты и молодости 03:04Тест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов 00:03Что говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов 21:13Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас! 15:3855-летнюю Дженнифер Энистон заметили у клиники пластической хирургии 13:14Как стать себе опорой в жизни: советы практикующего психолога 10:19Ирине Старшенбаум – 32: как актрисе удалось преодолеть трудности на пути к признанию зрителя 06:04"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара 03:20Звезды Голливуда, которые считают себя некрасивыми 00:4913 лет назад умерла Людмила Гурченко: вспоминаем яркие моменты из жизни иконы русской культуры 23:42София Ротару вернулась: народная артистка СССР объявилась с интригой 18:24Рекордно располневшая Виктория Боня поразила россиян своим фото 13:32У съехавшего от жены Кологривого появился шанс вернуться домой к семье после ареста 12:14Юлия Барановская откровенно рассказала о желании родить четвертого ребенка 11:08Елену Степаненко втягивают в судебные тяжбы из-за унаследованных квартир в Сочи 10:23В новой песне Аллы Пугачевой усмотрели намек на развод с Максимом Галкиным* 09:08Принц Уильям пристрастился к алкоголю из-за стресса на фоне борьбы Кейт Миддлтон с раком 08:02Решетова с ампутированной рукой пришла на Первый канал 06:14Певица Шакира закрутила роман со звездой сериала "Эмили в Париже" 03:28СМИ: Подробности диагноза Кейт Миддлтон не будут публиковаться из-за медицинской тайны 00:16Владимиру Преснякову исполнилось 56 лет: вспоминаем малоизвестные факты об артисте 23:54Взлохмаченную Гузееву заметили с парнем: пристроился сзади 21:01Заверните обе: молодая жена Цекало предъявила своих малышек в розовом 17:33Дочь Заворотнюк предчувствует скорый конец 14:23Объявлено о возвращении Андрея Губина на сцену в честь его 50-летия 13:15Муцениеце на презентации кинопроектов рассказала о планах уехать из России летом 11:23Косметолог объяснила, почему Казьминой ни в коем случае нельзя было делать инъекции в нос 10:01Пластический хирург перечислил все операции, которые могла сделать Алла Пугачева 08:51Живущая в ОАЭ Виктория Боня грезит покупкой домов, вилл и самолетов 07:02"Я открыл глаза, у меня текли слезы": что испытал Сергей Светлаков в момент истины 06:41СМИ: Ди Каприо может быть тайно помолвлен с моделью Витторией Черетти 03:06Леди Гаге исполнилось 38 лет: разбираем культовый образ певицы без макияжа 00:13Ева Мендес призналась, что отказалась от карьеры в Голливуде из-за детей 00:00"Снова": облаченная в черное с макушки до пят Стриженова уехала прочь 22:01Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной

Гоген Солнцев рассказал о риске летального исхода при родах жены в ванной
186

Гоген Солнцев недавно рассказал о своем переживании во время домашних родов своей жены, которые чуть не обернулись трагедией. Шоумен недавно стал отцом

Вес малыша составил 3560 кг, а рост — 54 см. Гоген активно участвовал в процессе родов, даже перерезал пуповину. Он признался, что был против идеи домашних родов, но Полина настояла на этом. В результате женщина чуть не погибла.

По словам Солнцева, Полина в последний момент решила рожать дома, несмотря на мои уговоры. Шоумен признался, что беспокоился и предлагал ехать в больницу, но она уверяла, что все будет хорошо. Дело в том, что у Полины уже есть двое сыновей от первого брака, и она думала, что сможет справиться с домашним родами.

Гоген старался помогать, подавал полотенца, так как он не имеет медицинского образования. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и Солнцев испугался за нее и ребенка. Благодаря помощи профессиональной акушерки все обошлось. После этого Гоген не стал вдаваться в подробности, поскольку испытал страх.

Сейчас их сыну несколько месяцев, но его имя пока не раскрывается. Гоген и Полина активно делятся фотографиями из своей новой жизни с малышом. При этом шоумен призывает других женщин не повторять их опыт и выбирать роды только в роддомах, так как домашние роды могут быть опасными.

Напомним, что Полина — дочь экс-супруги Гогена, Екатерины Терешкович. После развода с Екатериной в 2021 году, Гоген начал встречаться с Полиной, а затем они поженились.

1 апреля 2024, 17:39
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев намекнул на рождение ребенка. Фото

Гоген Солнцев. Фото: соцсети / @solntcev
Гоген Солнцев. Фото: соцсети / @solntcev
Гоген Солнцев. Фото: соцсети / @solntcev
Гоген Солнцев. Фото: соцсети / @solntcev

По теме

Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя!

"У меня счастливое время": родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине

"У меня счастливое время": родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине
Народная артистка России Ирина Алферова вырастила красавицу-дочь, которая создала семью с популярным актером российского кино. Почему Егор Бероев и Ксения Алферова до сих пор вместе, несмотря на все противоречия? "Дни.ру" как никогда близки к разгадке. Ирина Алферова, чье имя неразрывно связано с золотым веком советского кинематографа, считается символом красоты и таланта.

Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации

Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации
Дочь певицы Глюкозы сообщила о проблемах со здоровьем. Лидия Чистякова слегла с высокой температурой. Дочь популярной певицы Глюкозы, Лидия Чистякова недавно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые потребовали срочной госпитализации и операции.

"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой

"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой
Из уст знаменитого журналиста прозвучала разгромная речь, которая поставила россиян на уши. Почему Алла Пугачева встала ему поперек горла и за что он так беспощадно с ней обошелся? С самого начала своего пути народная артистка СССР проявила себя не просто как талантливая личность, но и как человек с несгибаемой волей и силой характера.

"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян

"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян
В понедельник утром знаменитый певец сел за руль и повез сына в школу, о чем сообщил поклонникам. Казалось, ничего особенного не произойдет, и вдруг – удар... Взволнованные поклонники не сразу поняли, что произошло.

Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице

Ведущий шоу "Дом-2" выдал сведения о найденной без чувств участнице
Знаменитой героини проекта "Дом-2" не стало еще в феврале, а ее бездыханное тело пролежало в закрытом помещении больше месяца. В последний день марта вскрылась информация о громком происшествии, которое коснулось телестройки, где одинокие сердца ищут друг друга.

Выбор читателей

31/03ВскЧто говорят пальцы: читаем личность человека по рукам без лишних слов 31/03ВскПодмешала яд и понесла наказание: "кормилице" СССР Лайме Вайкуле 70 лет 30/03СбтТест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас! 01/04Пнд"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян 31/03ВскТест: насколько вы счастливы? Узнайте результат за шесть простых шагов 31/03ВскЭхо шестидесятых: советский фильм "Доживем до понедельника" вместо тысячи премьер