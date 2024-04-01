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Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации

Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации
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Дочь певицы Глюкозы сообщила о проблемах со здоровьем. Лидия Чистякова слегла с высокой температурой.

Дочь популярной певицы Глюкозы, Лидия Чистякова недавно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые потребовали срочной госпитализации и операции. Уже в юном возрасте Лидия испытала на себе сложности, связанные с камнями в почках.

Это был крайне непростой вызов для такой молодой девушки, особенно учитывая ее активную творческую деятельность и стремление к профессиональному росту. Боль в животе и обнаружение камней в почках стали для Лидии серьезным предупреждением о необходимости бережно относиться к своему здоровью.

После операции девушка поняла, что забота о собственном организме и правильный режим дня необходимы не только для поддержания физического здоровья, но и для успешного продолжения своей карьеры. Этот эпизод стал для Лидии важным уроком о том, как важно слушать свое тело, не игнорировать сигналы, которые оно посылает, и не забывать о самостоятельном здоровье даже в условиях повседневной суеты и стресса.

Теперь же стало известно, что дочери певицы Глюкозы снова нездоровится — она слегла с температурой. "И снова седая ночь и снова врача вызывать пора. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты не можешь помочь и капельницыыыы мне одной совсем, болеть ни к чему", — написала она в своем телеграм-канале, опубликовав фото с градусником.

1 апреля 2024, 15:55
Наталья Чистякова-Ионова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеграм-канал Лидии Чистяковой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

Актер Сергей Маковецкий.
Актриса Екатерина Шпица.
Актер Александр Олешко.
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной.
Актриса Дарья Мороз.
Cупруга режиссера Валерия Тодоровского, актриса Евгения Хиривская зацеловала любимого мужа.
Режиссер Алексей Учитель.
Продюсер Александр Роднянский и певица Наталья Ионова (Глюкоза) появились на красной дорожке вместе.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков и актер Сергей Маковецкий (слева направо) не скрывали эмоций.
Актриса Елизавета Боярская победила в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Анна Каренина" Карена Шахназарова).
Для выхода в свет Боярская выбрала лаконичное платье, которое подчеркивало длинную шею актрисы.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков с супругой Екатериной.
Певица Нина Шацкая, кинооператор Анатолий Мукасей и режиссер Светлана Дружинина (слева направо на первом плане).
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