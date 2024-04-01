Дочь певицы Глюкозы слегла после экстренной госпитализации

Дочь певицы Глюкозы сообщила о проблемах со здоровьем. Лидия Чистякова слегла с высокой температурой.

Дочь популярной певицы Глюкозы, Лидия Чистякова недавно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые потребовали срочной госпитализации и операции. Уже в юном возрасте Лидия испытала на себе сложности, связанные с камнями в почках.

Это был крайне непростой вызов для такой молодой девушки, особенно учитывая ее активную творческую деятельность и стремление к профессиональному росту. Боль в животе и обнаружение камней в почках стали для Лидии серьезным предупреждением о необходимости бережно относиться к своему здоровью.

После операции девушка поняла, что забота о собственном организме и правильный режим дня необходимы не только для поддержания физического здоровья, но и для успешного продолжения своей карьеры. Этот эпизод стал для Лидии важным уроком о том, как важно слушать свое тело, не игнорировать сигналы, которые оно посылает, и не забывать о самостоятельном здоровье даже в условиях повседневной суеты и стресса.

Теперь же стало известно, что дочери певицы Глюкозы снова нездоровится — она слегла с температурой. "И снова седая ночь и снова врача вызывать пора. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты не можешь помочь и капельницыыыы мне одной совсем, болеть ни к чему", — написала она в своем телеграм-канале, опубликовав фото с градусником.