Народная артистка России Ирина Алферова вырастила красавицу-дочь, которая создала семью с популярным актером российского кино. Почему Егор Бероев и Ксения Алферова до сих пор вместе, несмотря на все противоречия? "Дни.ру" как никогда близки к разгадке.

Ирина Алферова, чье имя неразрывно связано с золотым веком советского кинематографа, считается символом красоты и таланта. Ее неуловимое очарование и актерское мастерство восхищают поклонников и сегодня. Но, пожалуй, самое ценное, что она могла передать — это свой талант и любовь к искусству своей дочери, Ксении.

Ксения Алферова, в отличие от матери, обрела крепкое счастье в личной жизни. В 2001 году она стала женой Егора Бероева. Звезда родила от актера ребенка и реализовала свой женский потенциал в полной мере.

На публике дочь Ирины Алферовой и Егор Бероев демонстрируют идеальный союз, хотя не секрет, что в любых семьях случаются трудности. Почему брак Ксении с мужем держится более 20 лет?

Кажется, ответ на этот волнующий публику вопрос лежит на поверхности. Сияющая лучезарной улыбкой Ксения Алферова живет насыщенной жизнью, находит вдохновение и источник сил в самых разных аспектах бытия, будь то природа, благотворительная деятельность или литература.

В понедельник 1 апреля супруга актера призналась, что сейчас ее мысли занимают вовсе не романтические отношения. Родившая от Бероева Алферова прикипела к другому мужчине, который оставил в наследство пищу для ума и гениальные наставления всему человечеству.

"Всех с новым днем! У меня счастливое время, я целиком и полностью погружена в жизнь Федора Михайловича Достоевского. Удивительной сила духа, мудрости, чистоты, прозорливости, ума и доброты был человек", — отметила одухотворенная Ксения Алферова.

Артистка добавила, что Ф.М. Достоевский сейчас необходим россиянам для понимания того, что происходит и куда нужно идти! Так что Егор Бероев неслучайно десятилетиями наслаждается союзом со своей супругой: Ксения Алферова умеет удивлять и мотивировать на перемены к лучшему.

