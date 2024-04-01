"Пугачева ранена": скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой

Из уст знаменитого журналиста прозвучала разгромная речь, которая поставила россиян на уши. Почему Алла Пугачева встала ему поперек горла и за что он так беспощадно с ней обошелся?

С самого начала своего пути народная артистка СССР проявила себя не просто как талантливая личность, но и как человек с несгибаемой волей и силой характера. Пока недоброжелатели шептались за спиной, Алла Пугачева создавала историю не только своей карьеры, но и всей страны, лейтмотивом которой была музыкальная лирика певицы.

Благодаря чарующему голосу и осознанию творчества как несравненной культурной ценности, звезда получила в народе звание Примадонны, и никогда не уступала его даже выдающимся деятелям эстрады. Впрочем, сейчас некоторые сообщения в соцсети, созданные от имени Аллы Пугачевой, становятся причиной споров и обсуждений у российской публики.

Недавно знаменитость пожурила тех, кто выставляет личную скорбь напоказ в аккаунтах соцсетей, хотя ранее неустанно размещала на странице посты об ушедших коллегах, сопровождая фото пламенными высказываниями. Из-за двоякой позиции Алла Пугачева спровоцировала волну возмущения среди представителей шоу-бизнеса.

Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал события в программе "КАКОВО?!", которая выходит на Youtube. По его словам, Алла Пугачева оступилась, когда оставила неуважительное послание россиянам, которое, по его мнению, несет нравоучительный подтекст и к сложившейся ситуации не подходит.

"Алла Пугачева — это человек, подстреленный на лету. Она ранена, конечно, разлукой с родиной. Наступило время, когда Алла Пугачева, здесь уже не востребована как моральный авторитет", — так скандалист Кушанашвили взял реванш над певицей своей издевкой.

