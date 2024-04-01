"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян

В понедельник утром знаменитый певец сел за руль и повез сына в школу, о чем сообщил поклонникам. Казалось, ничего особенного не произойдет, и вдруг – удар...

Взволнованные поклонники не сразу поняли, что произошло. Подумать только, всего одно предложение выбило из колеи множество людей. Поклонники признались, что испытали шок, когда увидели публикацию на официальной странице российского артиста. Знал ли Дмитрий Маликов, на что идет и чем это ему грозит?

Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь — пока одни пытаются глубоко дышать, другие строчат комментарии о том, что артист поступил несправедливо, когда разместил первоапрельскую шутку в своем профиле.

"Дмитрий Маликов удалил(-а) Вас из группы", — написал артист отдельным постом 1 апреля 2024 года, задев за живое впечатлительных женщин, которые составляют большую часть его подписчиков.

Судя по количеству просмотров поста и бурным реакциям, последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян. Казалось бы, невинный юмор, а все-таки преданные поклонницы не на шутку испугались.

"Фух, ну и шутки! Чуть удар не хватил!", "Ком в горле появился...", "У меня чуть дар речи не пропал", "Дмитрий, боже мой! Я чуть со стула не упала!", "Зачем так доводить людей? Это же бесчеловечно!" — отреагировала аудитория.

Между тем нашлись и обиженные личности, которые признались, что Дмитрий Маликов им не угодил. Некоторые стали шутить в ответ, что удалят у себя все песни артиста, а еще часть пользователей просто отписалась от микроблога звезды.