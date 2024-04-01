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Понедельник 1 апреля

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"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян

"Бесчеловечно!": последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян
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В понедельник утром знаменитый певец сел за руль и повез сына в школу, о чем сообщил поклонникам. Казалось, ничего особенного не произойдет, и вдруг – удар...

Взволнованные поклонники не сразу поняли, что произошло. Подумать только, всего одно предложение выбило из колеи множество людей. Поклонники признались, что испытали шок, когда увидели публикацию на официальной странице российского артиста. Знал ли Дмитрий Маликов, на что идет и чем это ему грозит?

Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь — пока одни пытаются глубоко дышать, другие строчат комментарии о том, что артист поступил несправедливо, когда разместил первоапрельскую шутку в своем профиле.

"Дмитрий Маликов удалил(-а) Вас из группы", — написал артист отдельным постом 1 апреля 2024 года, задев за живое впечатлительных женщин, которые составляют большую часть его подписчиков.

Фото: соцсети / @dmitriy_malikov

Судя по количеству просмотров поста и бурным реакциям, последние слова Дмитрия Маликова потрясли тысячи россиян. Казалось бы, невинный юмор, а все-таки преданные поклонницы не на шутку испугались.

"Фух, ну и шутки! Чуть удар не хватил!", "Ком в горле появился...", "У меня чуть дар речи не пропал", "Дмитрий, боже мой! Я чуть со стула не упала!", "Зачем так доводить людей? Это же бесчеловечно!" — отреагировала аудитория.

Фото: соцсети / @dmitriy_malikov

Между тем нашлись и обиженные личности, которые признались, что Дмитрий Маликов им не угодил. Некоторые стали шутить в ответ, что удалят у себя все песни артиста, а еще часть пользователей просто отписалась от микроблога звезды.

1 апреля 2024, 11:07
Дмитрий Маликов. Фото: Telegram / @dmitry_malikov_official
Telegram / @dmitry_malikov_official✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маликов вывел в свет постаревшую жену

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Актриса Ингеборга Дапкунайте.
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Полина Гагарина с мужем.
Продюсер Яна Рудковская.
Андрей Малахов, Ксения Собчак, Матильда Шнурова, Ольга Слуцкер.
Бизнеследи Светлана Бондарчук.
Дочь Бориса Немцова Дина с матерью Екатериной Одинцовой.
Дмитрий Маликов с супругой Еленой.
Модель Елена Перминова (слева) и дизайнер Ульяна Сергеенко (справа).

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