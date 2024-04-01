Она такая одна: 10 откровений американской звезды Синди Кроуфорд

Биография Синди Кроуфорд насыщенна событиями и полезна для многих женщин, которые стремятся достичь совершенства. В конце 20 века эта супермодель произвела фурор в индустрии красоты.



Используя книгу "Жить и восхищать", которую Синди Кроуфорд написала в соавторстве с Катерин О’Лир, "Дни.ру" собрали 10 откровений американской супермодели.



"Моей главной фишкой стало то, из-за чего я переживала больше всего".

У каждой женщины есть свои индивидуальные черты внешности, у Синди Кроуфорд отличительная особенность — это родинка на правой стороне лица. В детстве будущая звезда не раз задумывалась о том, чтобы удалить пигментированное образование, поскольку из-за него дразнили сверстники.

Однако по совету матери Синди Кроуфорд так и не решилась на операцию. В итоге модель доказала всему миру, что "непохожесть" на других — это и есть ключ к успеху.

"В работе модели, как и в большинстве других профессий, мастерство приходит с опытом".

Многие женщины напрасно опускают руки, когда начинают профессиональный путь. Зачастую нужно столкнуться с трудностями и преодолеть их, а также постоянно учиться новому, чтобы стать настоящим профессионалом.

По словам Синди Кроуфорд, далеко не каждая особа с красивым лицом способна стать супермоделью. Делая первые шаги в работе, знаменитость научилась выходить из зоны комфорта и держать дисциплину.

"Чувствую себя очень комфортно перед камерой только при условии, что изображаю саму себя".

Искренность и правдивость — это важные условия для психологического комфорта, который влияет на прогресс в едва ли не каждом женском деле. Пытаясь подражать кому-то, даже редкая умница теряет свою внутреннюю силу, позволяющую свернуть горы.

Синди Кроуфорд чувствует себя не в своей тарелке, когда ей приходится в кого-то перевоплощаться. На пути к славе она стремилась как можно чаще быть собой, что позвоило раскрыть те грани личности, о которых модель даже не догадывалась.

"Я никогда не относилась к числу девушек, которые могут есть, что пожелают, и при этом не набирать вес".

Размышляя о судьбе знаменитостей, обычные люди нередко говорят о везении и благоприятных обстоятельствах, хотя путь к победам и славе весьма тернист. От природы Синди Кроуфорд отнюдь не тростинка с миниатюрной фигурой, но она такая одна!

Американская супермодель годами пробовала различные диеты, срывалась и начинала все заново. Зато в итоге определила комфортный для себя план питания, позволяющий хорошо выглядеть и чувствовать себя в порядке.

"Зачастую не самые красивые фотографии становятся запоминающимися и культовыми".

Слепое следование стандартам может выйти боком, в то время как неординарный стиль и подход к внешнему виду повышает шансы на триумф. И этому есть немало подтверждений.

Однажды Синди Кроуфорд снялась на обложке журнала в образе Джорджа Вашингтона. Совершенно нелепая на первый взгляд идея нашла отклик у публики и сыграла значимую роль в становлении американской супермодели.

"Спокойно отношусь к тому, что старею".





Женщине необходимо находить плюсы в своем возрасте, особенно, когда молодость уходит. Во-первых, нужно полюбить свое тело, ведь с ним связано множество прекрасных воспоминаний.



Синди Кроуфорд удалось найти компромисс между цифрами в паспорте и удовольствием от отражения в зеркале. Кажется, пора брать пример!

"Мне потребовался год, чтобы вернуться к тому весу, который был у меня до беременности, однако моя фигура больше никогда не стала прежней".

Процесс вынашивания ребенка и родов — это стресс для женского организма. Незачем корить себя за изменившееся тело и с грустью предаваться ностальгии о том, как все было раньше. Даже для внешних данных Синди Кроуфорд беременность не прошла бесследно!

После родов знаменитость сделала ставку на физическую активность и не прогадала. Ее "распухший" живот быстро пришел в норму.

"Быть мамой — это работа на полную ставку, на которой тебе не получить отгула за хорошее поведение".

Звезда мировых подиумов всегда хотела детей, а знаменательную роль в этом сыграл личный опыт. Будучи маленькой, Синди Кроуфорд росла в любви и получала достаточно материнской заботы.

При этом американская дива понимает, что воспитывать чадо — это большой труд, ведь нужно постоянно нести ответственность за ребенка и подтверждать свой статус хорошего родителя. Поэтому груз женщин-матерей она полностью разделяет.

"Возможность прикоснуться к огромному миру, который нас окружает, — в этом и состоит истинный дар путешествий".

По долгу службы Синди Кроуфорд пришлось колесить по миру и облететь множество стран. Командировки модели оказывались изматывающими и провоцировали нехватку времени на семью.

Однако в путешествиях звезда увидела невероятные преимущества и теперь получает от них истинное наслаждение. Звезда стремится знакомиться с культурами других народов, открывать для себя новые формы жизни, тем самым обогащая багаж знаний.

"Я все-таки сожалею, что была недостаточно смелой".

Страх парализует возможности даже сильной женщины. Что бы ни случилось, следует сохранять самообладание и не поддаваться глупым сомнениям.

Чтобы побеждать, нужно рисковать. Синди Кроуфорд твердо усвоила, что желаемый результат — это следствие решений, которые принимаются с чувством уверенности в себе.