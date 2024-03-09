Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера

Можно ли вас назвать человеком, "забирающим" энергию у другого?

Все мы сталкивались с людьми, общение с которыми оставляет нас истощенными и утомленными. Иногда, не подозревая об этом, мы сами можем быть теми, кто невольно поглощает энергию окружающих. Энергетические вампиры — это не мифические существа из фольклора, а реальные люди, которые, возможно, даже не осознают своего влияния на других. Этот тест поможет вам определить, являетесь ли вы энергетическим вампиром, неосознанно забирающим силы у своего окружения, или же вы умеете гармонично взаимодействовать с людьми, наполняя их позитивной энергией. Ответьте на несколько вопросов честно, и вы узнаете больше о своих скрытых чертах характера и возможностях для личностного роста.