Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?

Бывший адвокат Михаила Ефремова предсказывает его освобождение этой весной.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отправившийся в 2020 году в места не столь отдаленные, сколь малообжитые после смертельного ДТП, может в скором времени оказаться на свободе, согласно предположениям его бывшего адвоката, Андрея Алешкина, который ранее добился прогресса в деле Ефремова, организовав встречу с потерпевшей стороной. По сообщениям СМИ, администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

По словам Алешкина, освобождение Ефремова не произойдет мгновенно после положительного решения суда, но у актера есть все шансы выйти на свободу этой весной. Он отметил, что потерпевшая сторона, которая не выступала против освобождения актера, теоретически может подать апелляцию и задержать процесс на несколько месяцев. Тем не менее, Алешкин выразил уверенность в том, что Михаил в итоге будет освобожден.

Алешкин также поделился своими размышлениями о возможности вновь представлять интересы Ефремова в суде, уточнив, что хотя он не стремится активно включаться в это дело, он готов обсудить возможность помощи "если вдруг" потребуется. Он подчеркнул, что ситуация вокруг знаменитого артиста теперь достаточно проста и с ней может справиться любой начинающий юрист.

В то же время действующий адвокат Ефремова, Петр Хархорин, отказался комментировать ситуацию, подчеркнув свою профессиональную позицию и необходимость соблюдения конфиденциальности по отношению к клиенту. Хархорин ясно дал понять, что не будет обсуждать это дело с прессой, следуя инструкциям своих клиентов.

Ситуация вокруг Михаила Ефремова продолжает вызывать общественный интерес и спекуляции о его будущем. В то время как его бывший и текущий адвокаты демонстрируют различные подходы к общению с медиа, оба они подчеркивают сложность и чувствительность дела.