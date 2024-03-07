Весенние приметы на счастье / Как природа предсказывает нам удачу

Народные приметы носят не только предупреждающий характер. Они также могут рассказать о грядущем счастье и принести благополучие.
Что сулят приметы весной? Вот список из десяти примет, которыми пользовались наши предки из поколения в поколение.
Если с вами произошло что-то подобное, знайте, мир вас любит. Счастье и любовь всегда рядом, нужно только их хорошенько рассмотреть.
1. Наступить в навоз коровы или лошади — скорый успех в делах и в личной жизни.
2. Найденная подкова весной принесет удачу и благополучие. Нужно только загадать желание и бросить ее через левое плечо.
3. Если вы попадете под дождь с солнцем весной — счастье не за горами. Загадывайте желание, и оно обязательно сбудется.
4. Найти ржавый гвоздь — помочь себе отогнать несчастье. Принесите его домой и положите под порог. Это поможет уберечь ваш дом от бед.
5. Выбросить старую обувь с записочкой с пожеланием добра — себе счастье зазвать.
6. Найти четырехлистный клевер и цветок сирени с пятью лепестками — к счастью и процветанию.
7. Увидеть клин журавлей весной — к счастью. Помашите рукой птицам, и вам обязательно повезет.
8. Три лавровых листа положить под подушку на ночь, а утром их найти — вас ждет благополучие.
9. Если найти прошлогодние ягоды земляники в лесу после того, как снег сошел, — к благополучию и достатку.
10. Если птичка гнездо в вашем доме вьет — это к радостному событию. Ласточка — к богатству, воробей — к счастью, синица — к рождению детей.