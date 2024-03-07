Салат с судаком по ГОСТу / Рецепт из СССР / Рыбный день

Рыба – это очень питательный и полезный белок для нашего организма. Эту простую истину хорошо знали в Советском Союзе, поэтому блюда из рыбы еженедельно включали в меню учреждений общественного питания. Как правило, в столовых предлагали блюда из минтая. Эта рыбка была наиболее популярной в СССР. Также включали и речную рыбу, такую как сазан, щука, судак. Мы предлагаем вам приготовить салат с судаком по рецепту в соответствии с ГОСТом.
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА С СУДАКОМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Судак – 300 граммов
Свежие огурцы – 100 граммов
Консервированные огурцы – 75 граммов
Помидоры – 100 граммов
Вареный картофель – 200 граммов
Майонез – 100 граммов
Зелень – 10 граммов
Лимон – 1 штука
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Филе судака посыпьте перцем и солью, полейте соком лимона и варите на пару 10-15 минут.
2. Охладите рыбу и нарежьте кубиками.
3. Порежьте огурцы, картофель и помидоры.
4. Перемешайте овощи, рыбу и мелко порубленную зелень.
5. Добавьте майонез и перемешайте еще раз.
6. Украсьте салат с судаком зеленью. Приятного аппетита!
Такой салат может быть подан как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира к горячему. Если вы любите эстетику, попробуйте использовать специальную форму для застывания салата по типу стакана. Тогда ваш салат получится точно такой же как во времена СССР. Для этого салат нужно уложить в форму и поставить в холодильник на 20-30 минут, а затем подавать.
Другой способ подачи – выложить в салатницу и украсить зеленью. В любом случае это блюдо порадует ваших близких! Не забывайте про рыбный день!