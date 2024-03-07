Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога

Подарок – это выражение чувств и проявление привязанности. С его помощью мужчина стремится поделиться своими эмоциями с близким человеком. Однако он будет делать это с удовольствием только в том случае, если ощущает взаимную любовь, доверие и признание.



Подарок — это выражение чувств и проявление привязанности. С его помощью мужчина стремится поделиться своими эмоциями с близким человеком. Однако он будет делать это с удовольствием только в том случае, если ощущает взаимную любовь, доверие и признание.

Как правильно вести себя с мужчинами, чтобы не остаться без подарка к празднику, "Дни.ру" рассказала психолог, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.

Зачастую женщины ошибочно полагают, что мужчины должны сами догадываться об их желаниях. И именно это приводит к разочарованиям и обидам. Представители сильного пола ценят конкретность, особенно когда речь идет о подарках. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, женщинам следует четко выражать свои ожидания.

Мужчинам необходимо заложить вектор. Если вы хотите получить конкретный подарок на 8 марта, не стесняйтесь сказать об этом . Объясните, о чем именно вы мечтаете, разумеется, учитывая его финансовые возможности. Если мужчина в состоянии подарить вам шелковую пижаму, не нужно ждать, что к воротам вашего дома подъедет красный кабриолет с бантом на капоте. А если, к примеру, вы не хотите получить цветы, так и скажите: "Милый, в этот раз я была бы рада получить деньги, чтобы купить себе косметику". Открыто выражая свои желания, вы не только получите то, что хотите, но и будете чувствовать себя более удовлетворенной собой и своим мужчиной.

Есть еще один способ простимулировать мужчину дарить подарки – радоваться любым презентам и знакам внимания с его стороны . Учитесь реакциям у детей, не сдерживайте эмоции. Хочется - хлопайте в ладоши от восторга, "набрасывайтесь" на любимого с поцелуями. Даже если полученный подарок не соответствует вашим ожиданиям, важно выразить свою признательность. Подобный эмоциональный возврат мужчины воспринимают как жест одобрения. И ищут способ порадовать любимую женщину снова и снова.

По мнению эксперта, чаще всего женщины сами лишают себя праздника. Что они транслируют спутнику вместо того, чтобы многозначительно намекнуть ему о подарке? "Не надо дарить цветы, они быстро завянут", "Зачем тратить лишние деньги", "Что это вообще за праздник, чтобы его отмечать", "Нет настроения и сил", "Мне ничего не надо" – такие фразы категорически нельзя произносить при мужчине! И совершенно неважно, в каком статусе сейчас ваши отношения. Данный настрой напрочь отобьет желание мужчины баловать свою даму. Более того, это очень опасный путь, приводящий к обидам и мести.

Подобные заявления произносятся женщиной из позиции жертвы, которая в глубине души считает, что по какой-то причине недостойна подарка или похода в ресторан, уверена Марина Гарбажа.

Когда мужчина по указке партнерши решает действительно ничего не дарить, у нее возникают боль и фрустрация, которые приводят к хронической агрессии и гневу. Даже если вы не выражаете свое недовольство словами, оно все равно будет заметно на невербальном уровне. Иногда женское молчание красноречивее любых слов. А неспособность получить желаемое порождает растущее чувство раздражения и злости, что подрывает благополучие пары и разрушает отношения.