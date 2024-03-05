Тест по русской литературе: Угадайте автора по герою книги

Новый тест от "Дни.ру" идеально подойдет любителям читать книги. Мы подобрали 10 персонажей из русской литературы, а вам нужно угадать создавшего их писателя.

Если вы увлекаетесь русской литературой и хорошо помните даже второстепенных персонажей известных книг, значит пришло время проверить свои знания! "Дни.ру" предлагают угадать писателя по герою его книги. Названия произведений, к слову, вспоминать не обязательно.

Тест состоит из десяти персонажей, представленных в русской литературе. Из трех вариантов вам необходимо будет выбрать автора, описавшего данного персонажа в своей книге. Удачи!

Если вы хорошо справились с русской литературой, значит пора приступать к истории России. Вас ждет еще один интересный тест.