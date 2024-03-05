"Занимает чужое место": вернувшегося на ТВ Киркорова предложено устранить

Иван Охлобыстин негативно относится к прощению Филиппа Киркорова после "голой" вечеринки.

Вошедший "не в ту дверь" Филипп Киркоров благополучно вернулся на российскую сцену и уже сияет на телевидении. Ему удалось преодолеть негативные последствия скандала, прогремевшего на всю страну после так называемой "голой" вечеринки. Однако далеко не все звезды согласны, что музыкант заслужил прощения.

Так, актер Иван Охлобыстин негативно отозвался о возвращении народного артиста России. По его словам, поездка в новые регионы не является основанием для прощения скандального певца. Продюсер также подчеркнул, что народ возмущен попытками отмыть репутацию Филиппа Киркорова.

Иван Охлобыстин в ходе интервью Вячеславу Манучарову задал риторический вопрос: стал ли Филипп Киркоров патриотом после поездки. Актер предложил свой способ наказания Короля российской эстрады.

"Человек не понял? Надо просто устранять. <...> Он занимает чужое место", – заявил Иван Охлобыстин.

Он отметил, что Филипп Киркоров и вообще все участники "голой" вечеринки должны получить забвение. Продюсер не стал скрывать своего брезгливого отношения к поездке музыканта.

Так или иначе, Филипп Киркоров смог вернуть себе кресло председателя жюри в шоу "Маска", а также выступил на "Золотом граммофоне". Стоит отметить, что Лолита Милявская и некоторые другие участники вульгарного шабаша, в отличие от поп-короля, все еще не смогли добиться возвращения на сцену.